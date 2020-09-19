Türkiye Jeotermal Isıtma Sistemleri Haritası: Jeotermal Isıtma Nedir, Türkiye'de Nerelerde Kullanılıyor?

Türkiye Alp-Himalaya tektonik kuşağı üzerinde bulunduğundan jeotermal açıdan zengin bir ülkedir. Jeotermal kaynakların %90’ı düşük ve orta sıcaklıkta olup ısıtma, termal turizm ve çeşitli endüstriyel uygulamalarda; ’u da enerji üretiminde kullanılıyor.



(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com



Jeotermal Isıtma Nedir?



Jeotermal kelimesinin Türkçe karşılığı yer ısısı/ yer enerjisi demektir. Bilimsel anlamda; yerin derinliklerindeki kayaçlar içinde biriken ısı enerjisinin akışkanlarca taşınarak rezervuarlarda depolanmasıyla oluşmuş sıcak su, buhar ve kuru buhara jeotermal kaynak deniliyor. Jeotermal kaynaklar; elektrik enerjisi üretimi, merkezi ısıtma, merkezi soğutma, sera ısıtması vb. ısıtma ve soğutma uygulamalarında kullanılıyorlar.



Binaların ısıtılmasında kalorifer sistemi yaygındır. Ya merkezi ya da bireysel olarak ısıtma sağlanıyor. Doğalgazın bulunduğu yerlerde konutlar doğalgazla çalışan kalorifer sistemlerini kullanıyorlar. Jeotermal kaynağın bulunduğu yerlerde jeotermal enerjiyle ısınma sağlanabiliyor.



Jeotermal ısınmada kullanılan sistem de normal ısınma sistemleriyle genel olarak aynıdır. Sadece mekanların ısı ihtiyaçları belirlenerek ona göre ısıtıcılar seçiliyor. Böylece sadece konutlar değil seralar da jeotermal enerjiyle ısıtılmış oluyor.



Türkiye'de Nerelerde Kullanılıyor?



Türkiye, jeotermal kaynaklar bakımından zengin bir ülkedir. Ülkemizin çeşitli bölgelerinde 1.000 adet doğal çıkış şeklinde değişik sıcaklıklarda jeotermal kaynaklar bulunuyor. İl bazında jeotermal ısıtma kullanımı şöyledir;



1- Afyon; Merkez, Sandıklı (48 bin konut)

2- Ağrı; Diyadin (2 bin konut)

3- Ankara; Kızılcahamam (3 bin konut)

4- Balıkesir; Edremit, Bigadiç, Gönen (13 bin konut)

5- Bursa; Merkez (5.400 konut)

6- Denizli; Sarayköy (5 bin konut)

7- İzmir; Balçova-Narlıdere, Bergama, Dikili, Çeşme (53.850 konut)

8- Kırşehir; Merkez, Kaman, Akpınar, Çiçekdağı, Mucur (1800 konut)

9- Kütahya; Simav (15 bin konut)

10- Manisa; Salihli (12 bin konut)

11- Nevşehir; Kozaklı (3.500 konut)

12- Yozgat; Sarıkaya, Yerköy (3 bin konut)



Jeotermalin yenilenebilir, ucuz ve çevreci olması bakımından devlet teşviki kapsamındadır. Kurulan özel işletmeler sayesinde özellikle İzmir ve Afyon başta olmak üzere jeotermal ısıtma kullanımı artış gösteriyor.