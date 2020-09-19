Türkiye Jeotermal Santralleri Haritası: Jeotermal Santral Nedir, Türkiye'de Nerelerde Var?

Yerin derinliklerinde bulunan ve sıcak bölgelerden çıkan, yeryüzüne doğru yayılan iç ısı jeotermal enerji olarak bilinir. Özellikle yeraltı sularının diğer alanlara göre daha çok ısınarak ulaşması ile beraber bölgeler Jeotermal açıdan önemlidir. Günümüzde pek çok farklı yerde kullanılan jeotermal enerji, yenilenebilir önemli kaynaklar içerisinde yer alıyor.



(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com



Jeotermal Santral Nedir?



Dünya yüzeyinin yer altındaki sıcak bölgelerden yüzeye doğru çıkan ve yayılan iç ısı Jeotermal enerjisidir. Daha çok yerin derinliklerindeki sıcak su rezervleri bulunan yerlerde önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Böylece bu tür alanlar Jeotermal alan olarak nitelendirilir. Farklı bölgelerden çıkan iç ısı değişik çalışmalar doğrultusunda enerjiye dönüştürülür. Türkiye ile beraber dünyanın birçok ülkesinde santraller kullanılır.



Jeotermal santral: Jeotermal kaynaklardan elde edilen enerjinin elektrik enerjisine dönüştürmek için kullanılan santraller jeotermal santrali olarak geçer. Bu tür santraller Jeotermal kaynağa sahip zengin yerlerde, hızlı bir şekilde konumlandırılır ve hemen önemli oranda enerji elde edilmeye çalışılır.



Türkiye'de Nerelerde Var?



Alp-Himalaya kuşağı üzerinde bulunan Türkiye genç yapısı bulunan Toprak parçalarına sahiptir. Aynı zamanda dünya üzerinde bulunan fay kırıklarının yoğun olduğu ülkeler arasında yer alır. O yüzden Türkiye Dünya çapında önemli bir Jeotermal kaynağa sahip ülkeler arasına girmektedir. Bölgesel açıdan ele alındığı zaman özellikle Ege Bölgesi ile Güney Marmara bu konuda Jeotermal açıdan oldukça zengindir. Bunları takip eden İç Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve en son Akdeniz bölgesinde bulunur.



Türkiye'de Jeotermal Sahasına Uygun Alanlar



Türkiye Jeotermal kaynağı açısından oldukça geniş sahalara sahiptir.



- Denizli - Kızıldere

- Aydın - Germencik

- Çanakkale - Tuzla

- Aydın - Salavatlı

- İzmir - Seferihisar

- Kütahya - Simav

- Manisa - Cafer Bey

- İzmir - Dikili



Bu konuda Türkiye Jeotermal santralleri ve enerji üretimi noktasında, bu potansiyeli arttırmak için çalışmalara devam etmektedir.