Türkiye Karpuz Üretim Haritası: Karpuz Nerelerde Yetişir? İl İl En Çok Karpuz Yetiştirilen Bölgeler

Karpuz yaz mevsimlerinde çok sık tüketilen ve birçok kişinin çok sevdiği bir meyvedir. Bu nedenle üretilmesi de çok önemlidir.





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Kaynak: cografyaharita.comKarpuz ülkemizin birçok yerinde yetiştirilebilen bir meyvedir.





Karpuz Nerelerde Yetişir?



Karpuz sıcak iklimlerde yetişebilen bir meyvedir. Soğuktan oldukça fazla etkilenmesi sebebiyle yetişme sırasında don tehlikesi durumu olmamalıdır. Tohumların ekilmesinde sıcaklığı 12 derecenin üzerinde olmalıdır. Rutubetli ortamlarda hastalıklardan etkilenen bir meyvedir.



Karpuzları yetiştirebilmek için toprakların derin, geçirgen su tutma kapasitesi yüksek olan ve kumlu veya tınlı toprakların olması gerekmektedir. Özellikle ağır killi ve hafif topraklar karpuz yetiştirebilmek için oldukça uygundur. Fakat drenajı yetersiz olan ve taban suyu seviyesi 1 metrenin altında olan bölgelerde karpuz yetiştirmek uygun olmaz.



Karpuz yetiştirilmesinde bakım da oldukça önem taşımaktadır. Karpuz yetiştirirken karpuzun tüplerden çıkışından itibaren bakımı yapılmalıdır. Tüplerde fidelerin yanında çıkacak olan otlar genellikle sıklıkla temizlenmelidir. Fideler tarlada birinci ve ikinci sulamalardan sonra mutlaka çapalanmalı ve burada yabancı otlar temizlenmelidir. Fakat bitkinin kollarının gelişmesi ile beraber çapalama işlemi bırakılmalıdır. Böylece ikliminin uygun olduğu yerlerde bu şekilde sağlıklı karpuz yetiştirilebilir.



Karpuz yetiştirilebilmesi için bazı iklim özelliklerine sahip olunması gerekir. Ülkemizde bulunan iklim tiplerine bakıldığında hemen hemen her bölgede yetiştirmenin mümkün olacağını söyleyebiliriz.



İl İl En Çok Karpuz Yetiştirilen Bölgeler



Karpuzun genellikle ülkemizin her yerde yetiştirilmesinin mümkün olduğu bilinmektedir. Fakat ülkemizin bazı bölgelerinde karpuz sıklıkla yetiştirilmektedir. Özellikle karpuzun yetiştirildiği il Diyarbakır ilimizdir. Diyarbakır'ın iklimine bakıldığında sıcak ve nemin az olduğu görülmektedir. Bu nedenle en çok Diyarbakır ilinde yetiştirilmektedir.



Diyarbakır dışında ülkemizin bazı bölgelerinde de Karpuz yetiştirilmektedir. Bunlar biri Akdeniz Bölgesinde bulunan Adana ilimizdir. Adana dışında İç Anadolu'da da karpuz yetiştirilmektedir. İç Anadolu'da ise Ankara ve Çankırı illerinde karpuz yetiştirildiği bilinmektedir.