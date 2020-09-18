Türkiye Kavun Üretim Haritası: Kavun Nerelerde Yetişir? İl İl En Çok Kavun Yetiştirilen Bölgeler

Türkiye kavun üretiminde dünyada ikinci sırada gelmektedir. Ülkemizde yılda ortalama 2 ton kavun üretilmektedir. Türkiye'de üretilen kavunun büyük bir kısmı Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine ihraç edilmektedir. Büyük üretim hacmiyle ülke ekonomisine olumlu katkıları bulunur. Yerde sürünme şeklinde yetiştiği için tek yıllık bir bitkidir.



(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com



1. Türkiye'de Kavun En Çok Hangi Bölgelerde Yetiştirilir?



Türkiye kavun üretim haritasına göre kavun ülkemizde 4 bölgede yetiştirilmektedir. Bu bölgeler Karadeniz, İç Anadolu Bölgesi, Ege Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesidir. Bu bölgelerden üretilen kavun sayesinde Türkiye, Avrupa'da en çok kavun üretilen ülke olmuştur.



2. Türkiye'de Kavun En Çok Hangi İllerde Yetiştirilir?



Ülkemizde kavun en çok Adana ilinde yetiştirilmektedir. Adana'daki kavun üretim miktarın yaklaşık 250 bin tondur. Ardından gelen iller; Denizli, Konya, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Manisa, Balıkesir, ve Çankırı'dır. En az üretim miktarına sahip il Bursa'dır.



Kavunun yetiştirildiği önemli bir diğer yer de Manisa'nın Kırkağaç İlçesidir. Bu ilçeden yaklaşık 125 bin ton kavun elde edilmektedir.



3. Kavunun Yetiştirilme Koşulları Nelerdir?



Kavun ılık ve sıcak iklimlerde yetişmeye elverişli bir meyvedir. Yetişme süresi uzundur. Bu süre boyunca güneş, kuru hava, sıcak ve nemli bir toprak ister. Bu koşullarda kavun verimli olarak üretilebilir. Kavun tohumunun ekimi ilkbaharın sonuna doğru yapılmalıdır.



Kavun soğuk hava koşullarında üretime uygun değildir. Genellikle kumlu ve tınlı topraklara ekilmeli ve bol miktarda sulama yapılmalıdır. Kabuk rengi parlak, ağır ve olgunlaşmış kavunlar hasat edilebilir.



4. Kavunun Faydaları Nelerdir?



Yüksek miktarda C vitamini içerdiği için bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlar. Kalp ve damar sağlığı için faydalıdır. Vücuda enerji verir. Cide parlaklık verir. Adet düzensizliğinin düzeltilmesi için tüketilebilir. Ayrıca doğal bir yaşlanma karşıtıdır.