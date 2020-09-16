Türkiye Kayısı Üretim Haritası: Kayısı Nerelerde Yetişir? İl İl En Çok Kayısı Yetiştirilen Bölgeler

Kayısı yetiştiriciliği nerelerde yapılır ve hangi illerde kayısı yetiştirilir sizler için detaylı bir şekilde araştırdık ve derledik.

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Kaynak: cografyaharita.com





Kayısı Nerelerde Yetişir?



Ülkemizde yetiştiriciliği fazla olan kayısı ağaçları genellikle yarı sıcak ve kurak olan bölgeler ile birlikte dağların bol bol güneş gören kesimlerinde ve dağların güneye bakan kısımlarında su tutmayan ve hafif kireç olan dağ yamaçlarda yetişmektedir. Bu kayısılar genellikle hastalıksız, lezzetli, tadı tatlı ve kuru madde oranı yüksek olan meyveler olmaktadır.



Kayısı genel olarak ilkbahar mevsimindeki geç don olaylarından etkilenmektedir. Kayısı ağaçlarının gövde kısımları ile dalları kış mevsimlerinde yaşanan -35°C soğuklara dayanabilmektedir. Ayrıca kayısı ağaçlarının çiçekleri ıslak olmak şartı ile yaşanan -1°C soğuklara dayanabilmektedir. Kayısı meyvelerinin yüksek kalite ve yüksek verimde olgunlaşabilmesi için yaz ayında atmosferin kuru olması gerekmektedir.



Kayısı ağaçları havası nemli olan ve ilkbahar ayları sisli geçen bölgelerde çil hastalığı görülmektedir. Eğer nemli topraklarda kayısı ağaçları yetiştiriliyor ise meyveleri iri, sulu ve kuru madde oranı düşük olur ve bu topraklarda yetişten kayısı çeşitleri sofralık şeklinde değerlendirilmeye uygun olur. Buna karşılık olarak kıraç topraklarda yetişen kayısı ağaçlarının meyvesi küçük olup yüksek bir kuru madde oranına ve düşük bir su içeriğine sahip olduğu için bu çeşitlerdeki kayısılar kurutmalık olarak kullanılmaktadır.



İl İl En Çok Kayısı Yetiştirilen Bölgeler



Ülkemizde kayısı ağaçları Malatya ilimiz başta olmak üzere sırası ile Elazığ, Mersin, Iğdır, Antalya illerinde yetişmektedir. Ayrıca Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi, İç Anadolu bölgesi ve Marmara bölgesinde kayısı yetiştiriciliği çok yaygındır. Yetiştirilen kayısıların önemli bir kısmı kurutulup kuru kayısı olarak kullanılmaktadır. Kurutmalık haricinde kalan kayısılar genelde sofralık ya da meyve suyu sanayisinde kullanılmaktadır.



Ülkemizde en yüksek kayısı ağaçları bulunan ve kaliteli kayısılara sahip olan Malatya en önemli kayısı yetiştirme merkezi olması nedeni ile Türkiye kuru kayısı ihracatında ve meyve suyu olarak kullanımında da oldukça özel ve önemli bir yere sahip olmaktadır.

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Kaynak: cografyaharita.com