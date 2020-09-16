Türkiye Kentsel Nüfus Haritası: Kentsel Nüfus Nedir? İllerin Kentsel Nüfus Yoğunluğu Oranları

Nüfus sayısı az olsa dahi kentlerde ve kent niteliği taşımakta olan yerleşim yerlerinde yaşayan insan kitlelerine kentsel nüfus denmektedir. Türkiye'nin 7 bölgesinde de farklı nüfus dağılımları bulunmaktadır. Bölgelere, illere ve ilçelere göre yaş ortalamaları, ortalama yaşam süresi, cinsiyete göre nüfus sayısı vb. unsurlar değişiklik göstermektedir.

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Kaynak: cografyaharita.com





1. Bölgelere Göre Kentsel Nüfus Oranları (2020)



Ülkemizde bölgesel nüfus yoğunlukları değişiklik göstermektedir. Güncel verilere göre yaklaşık rakamlarda bu sayılar belirtilmektedir. Türkiye'de nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölge Marmara Bölgesidir. Yaklaşık 25 milyon nüfusa sahiptir. Ardından yaklaşık 13 milyon nüfusu ile İç Anadolu Bölgesi gelmektedir. Üçüncü sırada yaklaşık 11 milyon nüfus ile Akdeniz Bölgesi yer almaktadır.



Akdeniz Bölgesinden çok az farkla yine yaklaşık 11 milyon nüfusu ile Ege Bölgesi dördüncü sıradadır. Yaklaşık 9 milyon nüfusla Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve yaklaşık 8 milyon nüfusla Karadeniz Bölgesi 5 ve 6. sıralarda yer almaktadır. Son olarak en az nüfus yoğunluğuna sahip bölge olan Doğu Anadolu Bölgesi yaklaşık 6 milyon nüfusa sahiptir.



2. İllere Göre Kentsel Nüfus Oranları (2020)



Nüfus yoğunluğunda iller baz alındığında İstanbul yaklaşık 15 milyon nüfusuyla birinci sırada yer alırken onu yaklaşık 6 milyon nüfusla Ankara takip etmektedir. İzmir yaklaşık 3 milyon, Bursa yaklaşık 3 milyon nüfusa sahip olarak nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu illerdendir.



Nüfus yoğunluğunun en az olduğu il ise yaklaşık 80 bin nüfusuyla Bayburt'tur. Ardından Tunceli, Ardahan ve Kilis gelmektedir.



3. Kadın Erkek Kentsel Nüfus Oranları (2020)



Bölgeler baz alındığında en fazla kadın erkek nüfusu Marmara Bölgesinde yer almaktadır. Ardından İç Anadolu, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi gelmektedir.



4. Genç Yaşlı Kentsel Nüfus Oranları (2020)



Ülkemizde genç nüfusun en fazla olduğu bölge Marmara, en az olduğu bölge ise Karadeniz'dir. 80 yaş ve üzeri nüfus yoğunluğu en az Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, en fazla ise Marmara Bölgesindedir.

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Kaynak: cografyaharita.com