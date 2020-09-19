Türkiye Kömür Yakıtlı Termik Santraller Haritası: Termik Santral Nedir, Türkiye'de Nerelerde Vardır?

Termik santral, kömür, güneş, jeotermal ve çöp santralleri olmak üzere çeşitlilik gösteren, buhar gücüyle çalışan ve enerji dönüşümü sağlayan güç santralleri olarak bilinmektedir.



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Kaynak: cografyaharita.com



(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com





Termik Santral Nedir, Nasıl Çalışma Gösterir?



Termik santraller dünyanın birçok yerinde, ısı enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmeye çalışan, santral yapıyı ifade etmektedir. Ana işletim makine gücü buhardan oluşan bu santral yapıları, makine aracılığıyla ısıtılan suyun, elektrik enerjisine dönüşmesini sağlar. Elektrik üretimini tamamlayan buhar türbinleri, ısı yoluyla buharlaştırılmış olan suyu tekrardan rankine çevirme yöntemiyle yoğunlaştırarak suya dönüştürür.



Bu sayede geri kazanım çerçevesinde ilerleyen güç santralleri, birçok ülkede verimli bir şekilde kullanım göstermektedir. Buhar türbinli, gaz türbinli, dizel kaynaklı ve nükleer termik santral olmak üzere dört ayrı yapı da kurulmaktadır. Kömürden, biyokütle yakıtlı termik santrallerinden, jeotermal enerji kaynaklarından, güneşten, çöp kaynaklarından ve bazı doğalgaz santralleri de olmak üzere birçok yönden çeşitlilik gösteren termik santraller, canlılar ve doğa üzerinde de olumsuz bir etkiye sahiptir.



Santral kuruluşları sebebiyle elektrik gücü için işlenen tesisler, hava kirliliğine yol açan baca gazları üretebilmektedir. Bunun yanı sıra su ve toprak kirliliği nedeniyle de canlılar üzerinde zararlı etkiler oluşturan santral oluşumları, dışarı saldıkları kükürt dioksit bileşeninden dolayı en çok bitki topluluğunu etkilemektedir.



Türkiye'de Bulunan Kömür Yakıtlı Termik Santraller



Türkiye'de işlenen kömür yakıtlı santraller, hava kirliliğinin en çok yaşandığı güç termik santrallerini ifade eder. Bu yüzden ülkemizin birçok ilinde var olan kömür oluşumlu santrallerin doğaya zarar verme, kirlilik yaratma oranı oldukça fazla bir miktardadır. Zonguldak, Kahramanmaraş, Manisa, Bursa, Adana, Hatay, Çanakkale, Muğla, Şırnak, Kütahya, Bolu, Zonguldak, İzmir, Ankara, Kütahya, Sivas, Denizli ve Niğde gibi hemen hemen tüm bölgelerde ve illerde bulunan kömür yakıtlı termik santraller, buhar türbinli termik santral çeşidinde çalışma göstermektedir.