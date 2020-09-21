Türkiye Konteyner Limanları Haritası: Türkiye'de Hangi İllerde Konteyner Limanları Bulunur?

Tahmin edileceği üzere konteyner yük taşıma alanında büyük önem taşımaktadır. Dünyanın hemen her yerinde bulunan konteyner limanlarının yüklenip boşaltıldığı yere konteyner limanı adı verilmektedir.

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Kaynak: cografyaharita.com





Konteyner Limanı Nedir?



Dünyanın dört bir yanını dolaşmak suretiyle her gün farklı bir gümrük veya limanda işlem gören konteyner ünitelerinin boşaltıldığı limanlara konteyner limanı denilmektedir. Dünya üzerinde yaklaşık yirmi milyon adet taşıma amaçlı kullanılan konteyner bulunduğu düşünülmektedir. Taşımacılığın önemli kısmı deniz vasıtasıyla olmaktadır. Bu limanlar bir nevi depolama görevi görürler. Bu limanlara gelen konteyner gemisi boşaltılmak suretiyle diğer konteyner gemilere yüklenir ve sirkülasyon bu şekilde devam eder.



Türkiye Konteyner Limanları Haritası



Üç tarafı denizlerle kaplı Türkiye’de çok sayıda konteyner limanı bulunmaktadır. Uluslararası ticarette önemli bir unsur olan konteyner limanları ege, Akdeniz ve Marmara da yoğunlukla bulunmaktadır. Karadeniz bu konuda fazla gelişmiş değildir. Dünya konteyner liman haritası içerisinde ilk elli de sıralamaya girmeyi başaran Türkiye konunun önemi üzerine ilerleyen yıllarda da atılımını gerçekleştirecek gibi görünmektedir. Dış ticaretin önemli unsurlarından olan konteyner limanlarının gelişmiş olması ülkelerden gelen ve giden konteyner içeriğinin korunaklı bir biçimde yerine ulaştırılması hususunda önem arz etmektedir.



Türkiye'de Hangi İllerde Konteyner Limanları Bulunur?



Türkiye’de yirmi yedi adet konteyner limanı bulunmaktadır. Bu limanların çoğunluğu Marmara, Akdeniz ve Ege denizlerinde görülmektedir. Buna göre hangi illerde olduğuna sırasıyla bakacak olursak;

Mersin: MIP

Asyaport: Tekirdağ

SafiPort: Derince

Marport: İstanbul

Kumport: İstanbul

Petlim: İzmir

Mardaş: İstanbul

DP World: Kocaeli

Gemport: Bursa

Limakport: İskenderun

Yılport: Gebze

İzmir Alsancak limanı

Evyapport: Kocaeli

Ege gübre:

Port akdeniz: Antalya, konyaaltı

Haydarpaşa: İstanbul

Nemport: İzmir, aliağa

Borusan: İstanbul

Trabzon port: Trabzon

Çelebi bandırma: Balıkesir

Tekirdağ ceyport

Samsunport

Assanport: Hatay

RodaPort: Bursa

Limaş: Kocaeli

Karasu port: Sakarya

Akçansa port: Samsun