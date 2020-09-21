Türkiye Konteyner Limanları Haritası: Türkiye'de Hangi İllerde Konteyner Limanları Bulunur?
Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olmamızın avantajı ile çok sayıda konteyner limanı bulundurmaktayız. Çünkü konteyner ile yük taşımacılığı büyük oranda deniz yolu ile yapılmaktadır. Buna göre konteyner limanı nedir? Türkiye konteyner limanları haritası ne anlama gelmektedir? Türkiye’de hangi illerde konteyner limanları bulunur? Sorularının cevaplarını sizler için araştırdık.
Tahmin edileceği üzere konteyner yük taşıma alanında büyük önem taşımaktadır. Dünyanın hemen her yerinde bulunan konteyner limanlarının yüklenip boşaltıldığı yere konteyner limanı adı verilmektedir.
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Kaynak: cografyaharita.com
Konteyner Limanı Nedir?
Dünyanın dört bir yanını dolaşmak suretiyle her gün farklı bir gümrük veya limanda işlem gören konteyner ünitelerinin boşaltıldığı limanlara konteyner limanı denilmektedir. Dünya üzerinde yaklaşık yirmi milyon adet taşıma amaçlı kullanılan konteyner bulunduğu düşünülmektedir. Taşımacılığın önemli kısmı deniz vasıtasıyla olmaktadır. Bu limanlar bir nevi depolama görevi görürler. Bu limanlara gelen konteyner gemisi boşaltılmak suretiyle diğer konteyner gemilere yüklenir ve sirkülasyon bu şekilde devam eder.
Türkiye Konteyner Limanları Haritası
Üç tarafı denizlerle kaplı Türkiye’de çok sayıda konteyner limanı bulunmaktadır. Uluslararası ticarette önemli bir unsur olan konteyner limanları ege, Akdeniz ve Marmara da yoğunlukla bulunmaktadır. Karadeniz bu konuda fazla gelişmiş değildir. Dünya konteyner liman haritası içerisinde ilk elli de sıralamaya girmeyi başaran Türkiye konunun önemi üzerine ilerleyen yıllarda da atılımını gerçekleştirecek gibi görünmektedir. Dış ticaretin önemli unsurlarından olan konteyner limanlarının gelişmiş olması ülkelerden gelen ve giden konteyner içeriğinin korunaklı bir biçimde yerine ulaştırılması hususunda önem arz etmektedir.
Türkiye'de Hangi İllerde Konteyner Limanları Bulunur?
Türkiye’de yirmi yedi adet konteyner limanı bulunmaktadır. Bu limanların çoğunluğu Marmara, Akdeniz ve Ege denizlerinde görülmektedir. Buna göre hangi illerde olduğuna sırasıyla bakacak olursak;
Mersin: MIP
Asyaport: Tekirdağ
SafiPort: Derince
Marport: İstanbul
Kumport: İstanbul
Petlim: İzmir
Mardaş: İstanbul
DP World: Kocaeli
Gemport: Bursa
Limakport: İskenderun
Yılport: Gebze
İzmir Alsancak limanı
Evyapport: Kocaeli
Ege gübre:
Port akdeniz: Antalya, konyaaltı
Haydarpaşa: İstanbul
Nemport: İzmir, aliağa
Borusan: İstanbul
Trabzon port: Trabzon
Çelebi bandırma: Balıkesir
Tekirdağ ceyport
Samsunport
Assanport: Hatay
RodaPort: Bursa
Limaş: Kocaeli
Karasu port: Sakarya
Akçansa port: Samsun