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    HaberlerEğitim Haberleri Türkiye Konteyner Limanları Haritası: Türkiye'de Hangi İllerde Konteyner Limanları Bulunur?
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    21.09.2020 - 05:13 |

    Türkiye Konteyner Limanları Haritası: Türkiye'de Hangi İllerde Konteyner Limanları Bulunur?

    Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olmamızın avantajı ile çok sayıda konteyner limanı bulundurmaktayız. Çünkü konteyner ile yük taşımacılığı büyük oranda deniz yolu ile yapılmaktadır. Buna göre konteyner limanı nedir? Türkiye konteyner limanları haritası ne anlama gelmektedir? Türkiye’de hangi illerde konteyner limanları bulunur? Sorularının cevaplarını sizler için araştırdık.

    Türkiye Konteyner Limanları Haritası: Türkiye'de Hangi İllerde Konteyner Limanları Bulunur?

    Tahmin edileceği üzere konteyner yük taşıma alanında büyük önem taşımaktadır. Dünyanın hemen her yerinde bulunan konteyner limanlarının yüklenip boşaltıldığı yere konteyner limanı adı verilmektedir.

    Türkiye Konteyner Limanları Haritası (Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)
    Kaynak: cografyaharita.com



    Konteyner Limanı Nedir?

    Dünyanın dört bir yanını dolaşmak suretiyle her gün farklı bir gümrük veya limanda işlem gören konteyner ünitelerinin boşaltıldığı limanlara konteyner limanı denilmektedir. Dünya üzerinde yaklaşık yirmi milyon adet taşıma amaçlı kullanılan konteyner bulunduğu düşünülmektedir. Taşımacılığın önemli kısmı deniz vasıtasıyla olmaktadır. Bu limanlar bir nevi depolama görevi görürler. Bu limanlara gelen konteyner gemisi boşaltılmak suretiyle diğer konteyner gemilere yüklenir ve sirkülasyon bu şekilde devam eder.

    Türkiye Konteyner Limanları Haritası

    Üç tarafı denizlerle kaplı Türkiye’de çok sayıda konteyner limanı bulunmaktadır. Uluslararası ticarette önemli bir unsur olan konteyner limanları ege, Akdeniz ve Marmara da yoğunlukla bulunmaktadır. Karadeniz bu konuda fazla gelişmiş değildir. Dünya konteyner liman haritası içerisinde ilk elli de sıralamaya girmeyi başaran Türkiye konunun önemi üzerine ilerleyen yıllarda da atılımını gerçekleştirecek gibi görünmektedir. Dış ticaretin önemli unsurlarından olan konteyner limanlarının gelişmiş olması ülkelerden gelen ve giden konteyner içeriğinin korunaklı bir biçimde yerine ulaştırılması hususunda önem arz etmektedir.

    Türkiye'de Hangi İllerde Konteyner Limanları Bulunur?

    Türkiye’de yirmi yedi adet konteyner limanı bulunmaktadır. Bu limanların çoğunluğu Marmara, Akdeniz ve Ege denizlerinde görülmektedir. Buna göre hangi illerde olduğuna sırasıyla bakacak olursak;

    Mersin: MIP

    Asyaport: Tekirdağ

    SafiPort: Derince

    Marport: İstanbul

    Kumport: İstanbul

    Petlim: İzmir

    Mardaş: İstanbul

    DP World: Kocaeli

    Gemport: Bursa

    Limakport: İskenderun

    Yılport: Gebze

    İzmir Alsancak limanı

    Evyapport: Kocaeli

    Ege gübre:

    Port akdeniz: Antalya, konyaaltı

    Haydarpaşa: İstanbul

    Nemport: İzmir, aliağa

    Borusan: İstanbul

    Trabzon port: Trabzon

    Çelebi bandırma: Balıkesir

    Tekirdağ ceyport

    Samsunport

    Assanport: Hatay

    RodaPort: Bursa

    Limaş: Kocaeli

    Karasu port: Sakarya

    Akçansa port: Samsun

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