Türkiye Konum Haritası: Türkiye Dünyanın Neresinde, Hangi Bölgesinde Yer Alır?

Türkiye konum olarak kuzey yarımkürede yer alıyor. Eski dünya karaları olarak bilinen Asya-Avrupa karalarının birbirine en çok yaklaştıkları stratejik bir bölgede bulunuyor. Yani hem Asya’da hem de Avrupa’da toprakları bulunan bir ülkedir.

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Kaynak: cografyaharita.com



Türkiye Dünyanın Neresindedir?



Ekvator çizgisinin hayali olarak dünyayı ikiye böldüğü varsayılır. Çizginin üstünde kalan bölüm kuzey, altında kalan kısım da güney yarımküre olarak kabul ediliyor. Türkiye bulunduğu konum itibariyle kuzey yarım kürede yer alıyor.



Türkiye aynı zamanda Balkanlar, Kafkasya ve Ortadoğu bölgelerinin de tam ortasındadır. Bu stratejik konumu itibariyle batının doğuya açılan kapısıdır. Ülkenin üç tarafı denizlerle çevrili olması bakımından ayrıca bir yarımadadır. Marmara Denizi, bir iç deniz olarak ülke sınırları içindedir.



Türkiye, matematiksel konum olarak 36-42 derece kuzey paralel, 26-45 doğu meridyenleri arasında yer almaktadır. Bu coğrafi konum avantajıyla ülke sınırları içinde 4 mevsimin de yaşanabiliyor.



Türkiye Hangi Bölgededir?



Türkiye, toprakları iki kıtada da olan ender ülkelerden biridir. Topraklarının %97’si Asya, %3’ü de Avrupa’dadır. Asya kıtasında bulunan topraklara Anadolu, Avrupa kıtasında bulunan topraklara da Trakya deniliyor.



Türkiye, Asya ile Avrupa arasında bir geçiş köprüsü ve kapısıdır. Marmara Denizi üzerinde bulunan İstanbul ve Çanakkale boğazlarıyla iki kıtayı birbirine bağlıyor. Ayrıca Karadeniz üzerinden Avrupa’ya açılmak isteyen devletler bu boğazları kullanmak zorundadır.



Türkiye, 783.562 km²’lik bir alana sahiptir. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere coğrafi bölgelere ayrılmıştır. Ülkeyi kuzeyde Karadeniz, batıda Ege ve güneyde Akdeniz çeviriyor. Marmara Denizi bir iç deniz olarak Marmara Bölgesinde bulunuyor.



Türkiye’nin kuzeybatısında Bulgaristan ve Yunanistan Avrupa komşularıdır. Güneyinde Suriye, güneydoğusunda Irak, doğusunda İran ve Ermenistan, kuzeydoğusunda Gürcistan Asya komşularıdır.



Akdeniz’de bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, kardeş ülke olarak Türkiye’nin denizden komşusudur.