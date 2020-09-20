Türkiye Krom Madeni Haritası: Krom Nedir? Türkiye'de Nereden Krom Çıkarılır, Nasıl Kullanılır?

Yer kabuğunda bulunan doğal bileşenler arasında yer alan krom metalik bir görünüme sahip olan gümüş kadar parlak, sert ve dayanıklı bir madendir. Çok farklı alanlarda kullanılmasından ötürü büyük öneme sahip elementlerden biridir.

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Kaynak: cografyaharita.com





Türkiye Krom Madeni Haritası



Paslanmaya, ısıya ve darbelere dayanıklı yapısı ile en çok ithal ettiğimiz madenlerden bir tanesi olan krom ülkemizde Elazığ ve Antalya’da bulunan ferrokrom tesislerinde işlenmektedir.



Krom Nedir?



Yakın tarih olan 20. Yüzyıl başlarında kullanılmaya başlayan krom ısıya ve darbeye dayanıklı sert ve parlak bir metaldir. Savunma sanayinde, evlerde ve mutfak eşyaları gibi pek çok yerde kullanılan kromun savunma sanayinde kullanılmaya başlanması ile jeopolitik önemi de artış göstermiştir.



İşletilebilen ve en fazla bulunan tek krom minerali ise kromittir. Magmatik farklılaşma sonucu kristalleşen kromit erken magmatik evrede kristalleşir. En çok krom üretimi güney afrika’da gerçekleşmektedir. Türkiye’de de kalite bakımından oldukça kıymetli krom madenleri bulunmaktadır.



Türkiye’de Nereden Krom Çıkarılır?



Ülkemizde krom yatakları 7 bölge üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bunlar;

Muğla, Burdur ve Denizli bölgesi: Andızlık, Anik yatakları, Ilıkdere, Kaymakam, Biticealan, Kandak

Elazığ bölgesi: guleman

Erzincan – Tokat bölgesi (kopdağı yatakları, Artova ve kızıldağ)

Adana – Mersin bölgesi (doruca, yatakardıç, dereocak, kızılyüksek, dereocak yatakları)

Eskişehir – Bursa bölgesi (Orhaneli yatağı)

Antalya ve Kahramanmaraş bölgesinde bulunmaktadır.



Krom Nasıl Kullanılır?



Son yıllarda krom; metalurji’de %79, refrakter malzemede %8, kimya endüstrisinde ise kadar kullanılmaktadır. Çelik üretiminde kütük demir içine katılmak suretiyle sağlamlık, sertlik ve aşınmaya karşı dayanıklılık sağlar.

Metalürji sanayisinde yaklaşık %95 oranında ferrokrom şeklinde kullanılır. Demir ile beraber olan alaşıma ferrokrom denir. Kısaca çelik de denilmektedir. Ferrokromun %90 kadarı paslanmaz ve dirençli çelik yapımı için kullanılmaktadır.

Kimyasal sektörde kullanımı ise uçak ve gemi yapımı içindir. Asit ve boya hammaddesi yapımında da kullanılmaktadır.