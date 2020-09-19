Türkiye Kümes Hayvancılığı Haritası: Kümes Hayvancılığı Nedir, En Çok Hangi Bölgede Yapılır?

Çiftliklerde yetiştirilen hindi sayısında da artış gözlemlenmektedir. Ülke genelinde 4 milyona yakın olan hindi sayısı önemli bir geçim kaynağıdır.



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Kaynak: cografyaharita.com



Kümes Hayvancılığı Nedir?



Tavuk ve hindi dışında, kaz, tavşan ve ördek besiciliği de kümes hayvancılığının bir parçasıdır. Türkiye'de kişi başına en çok tüketilen et, tavuklardan elde ediliyor. Son rakamlara göre kişi başı yıllık tavuk eti tüketimi 20 kilodan fazladır. Serbest gezen çiftliklerinin artması ve teknolojinin bu alanda kullanılması ile birlikte tavuk eti ihracat rakamlarında da yükseliş gözlemlenmiştir. Türkiye'nin en fazla tavuk sattığı ülkelerin başında ise Rusya geliyor.



Türkiye, tavuk yumurtası üretiminde de Avrupa'da, ilk üçte yer alıyor. Yıllık yumurta üretimi 20 milyardan fazladır. Tamamen doğal ortamda yetiştirilen tavuklardan elde edilen organik yumurtalar da tavuk eti ile birlikte birçok ülkeye ihraç ediliyor.



Bu besicilik türü büyükbaş hayvancılığına göre çok daha kolaydır. Aynı zamanda maliyetinin düşük olması sebebiyle çiftlik sayısında büyük artışlar yaşanmıştır. Kümes hayvancılığının verimini arttırmak için birçok noktaya dikkat edilmeli. Çiftlikler mümkün olduğunca yerleşim yerlerinden ve caddelerden uzağa kurulmalıdır. Hayvanların çiftlik dışına çıkmasını engellemek için kümeslerin çevresi çitlerle çevrilmeli. Aşılama ve yem kalitesi de küçükbaş hayvancılığındaki verimi doğrudan etkiler.



Kümes Hayvancılığı En Çok Hangi Bölgelerde Yapılır?



Kümes hayvancılığı en çok Ege Bölgesinde yapılır. Bu bölgede yer alan Manisa şehrinde 40 milyondan fazla kümes hayvanı bulunmaktadır. Sanayi ve tarım yönünden gelişmiş olan İzmir'de ise bu rakam 20 milyondur. Ege'nin bir diğer şehri Afyon'da ise 15 milyondan fazla kümes hayvanı bulunuyor. Marmara ve İç Anadolu Bölgesi de kümes ve küçükbaş hayvancılığının en geliştiği bölgeler arasındadır. Marmara Bölgesinde nüfusun yoğun olması tavuk eti ve yumurta üretiminin artmasını sağlamıştır. En çok tavuk ve hindinin bulunduğu şehirler ise Tekirdağ ve Kırklareli'dir.