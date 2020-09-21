Türkiye Limanları Haritası: Türkiye'de Bulunan Limanlar Hangileridir? Ülkemizdeki Limanların Listesi

Ülkemizde çok fazla sayıda yat ve konteyner limanı da bulunmaktadır. Limanlar, sanayi, ulaşım ve turizm alanında büyük kolaylık sağladığı için Türkiye'nin en önemli yatırımlarından biri olarak kabul edilir.

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Kaynak: cografyaharita.com





Türkiye'nin En Büyük Yat Limanları



Teknolojinin endüstriyel alanda kullanılması ile birlikte Türkiye'deki yeni yat limanları da çok daha donanımlı hale getirilmiştir. Yat limanlarının büyük bir kısmı yaz turizminin yoğun yaşandığı Ege ve Akdeniz bölgesinde yer alıyor. İzmir, Bodrum, Didim, Marmaris gibi turizm kentlerinde yer alan limanlar, yüksek teknoloji desteği ve doğal enerji kaynaklarıyla çalışıyor.



Göcek, Fethiye ve Datça gibi şehirlerde de yat limanları mevcuttur. Son yıllarda Türkiye'de açılan yat limanları, hem turizmin ve ulaşımın gelişmesini sağlayarak ülke ekonomisine büyük katkı sağlamıştır.



Türkiye'nin En Büyük İhracat Limanları



Türkiye'nin ihracatında büyük öneme sahip olan bu limanlar kendi içerisinde kuru dökme, proje kargo ve sıvı dökme limanları gibi çeşitlere ayrılıyor. Akdeniz'in doğusunda ve Karadeniz'de yer alan limanlar, yurt içindeki taşımacılık faaliyetleri için de kullanılıyor. Mersin Limanı, Türkiye'nin en büyük ihracat limanlarından ilkini oluşturuyor. Karadeniz'de bulunan limanlar ise özellikle Asya ülkeleri ile yapılan ticaretin gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Samsun, İzmir ve Aliağa limanları da uluslararası ticarette kullanılan diğer limanlardır.



Türkiye'nin En Büyük Konteyner Limanları



Marmara Bölgesi sınırları içerisindeki Tekirdağ, hem bölgenin hem de ülkenin en gelişmiş şehirlerinden biridir. 2014 yılında Tekirdağ'da yapılan konteyner limanı ise Türkiye'nin en büyük limanlarından biri olmuştur. 1200 kişiye istihdam sağlayan limanda doğal enerji kaynakları kullanılıyor. Güneş panellerinin aktif olarak kullanıldığı konteyner limanı, bölgedeki gemi trafiğini de büyük oranda azaltmıştır.



Türkiye'de toplam 27 konteyner limanı bulunmaktadır. Bunlardan bazıları, Bunların büyük çoğunluğu İstanbul ve İzmir gibi ticaret ağı geniş büyük kentlerde bulunuyor. Ek olarak Mersin, Trabzon ve Balıkesir şehirlerinde yer alan limanlar da mevcuttur.