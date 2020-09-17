Türkiye Limon Üretim Haritası: Limon Nerelerde Yetişir? İl İl En Çok Limon Yetiştirilen Bölgeler

Limon günümüz koşullarında birçok insan için olmazsa olmazdır. Gerek salatalar olsun gerek yemekler olsun vazgeçilmez lezzet verici olarak kabul edilir.

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Kaynak: cografyaharita.com





Limon Nerelerde Yetişir?



Limon pek çok derde deva olmakla birlikte insan sağlığına da etkisi çok fazladır bu nedenle limon tüketimini yaygınlaştırılmıştır. Limon ağacının bir bölgede yetişmesi için bölgenin özellikle ılıman ya da sıcak iklime sahip olması gerekmektedir. Çünkü limon ağacı yetişmek için genellikle nemli bölge ve sıfır derecenin altındaki sıcaklıklara ihtiyaç duyulmaktadır. Limon ağacının yetiştirildiği yerde havanın sıcaklığı 0 derecenin altında olmaması önerilmektedir. Çünkü -5 derecenin altına düşen sıcaklıkta, limon ağaçları genellikle donar ve ölürler.



Aynı şekilde limon ağaçlarının dayanamadıkları en yüksek sıcaklıklar 45 derece ve üstündeki sıcaklıklardır. Limon ağaçları en iyi, en verimli, bol humuslu, suyu iyi akıntılı, kumlu-tınlı ve ya killi tınlı topraklarda yetişebilirler. Limon ağacı yetiştiriciliğinde iyice derinlere inmekte olan köklerin genel olarak oksijen gereksinimleri fazladır.



Ayrıca limon ağaçları asla ağır topraklarda yetiştirilmemelidir. Limonun yetiştirildiği bölgelerde genellikle taban suyu yüzey kısmından yaklaşık olarak 1,5 metre aşağıda olması gerekmektedir. Aksi bir durumda toprakta drenaj uygulaması yapılmalıdır. Bu koşullara uyulduğu takdirde verimli limon ağaçları yetiştiriciliği elde edilir.

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Kaynak: cografyaharita.com







İl İl En Çok Limon Yetiştirilen Bölgeler



Ülkemizde toplam turunçgillerin % 70’ i Çukurova bölgesi tarafından üretilmektedir. Greyfurt ile limonun yaklaşık olarak %90’ı da Çukurova bölgesinde yetiştirilmektedir. Ayrıca ülkemizde Mersin limon yetiştiriciliğinde ilk sırada olacaktır. Ülkemizde turunçgil yetiştiriciliği yapılan Ege kıyıları ve Akdeniz kıyıları iklim özellikleri ile hasat süresinin uzamasına sebep olmaktadır.



İlk hasat dönemi Mersin de eylül aylarında başlar iken batıda İzmir’e kadar devam etmektedir. Ülkemizde ılıman ve sıcak iklim Akdeniz iklimi olmaktadır. Aslında Dünya da limon ağacının anavatanı Hindistan‘dır. Fakat ülkemizde Akdeniz Bölgesi’nde yetiştiriciliği yaygın olarak yapılmaktadır. Limon ağacı, bu bölgenin her yerinde yetişmektedir. Ayrıca limonun en fazla ve en verimli üretildiği iller Mersin ile Hatay olmaktadır.