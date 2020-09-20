Türkiye Linyit Madeni Haritası: Linyit Madeni Nerede, Hangi İllerde Bulunur Ve Nasıl Çıkartılır?

Kahve ile siyah bir rengi bulunan Linyit, elektrik üretimi için çok önemli bir madendir. Bu fosil yakıt; kömür madenine göre daha düşük bütçeli olmasıyla beraber jeologlar açısından da ayrı bir gruplandırmada yer alıyor. Bunun dışında kömür madeni sıralamasında, en alt kategori içerisinde bulunan Linyit madeni, termik santrallerde kullanılmaktadır. Linyit madeninin kullanım alanlarının birden fazla olduğunu da belirtmek önemli olacaktır.

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Kaynak: cografyaharita.com





Linyit Madeni Nerede Bulunur?



Linyit madeni, sanayi devriminden sonra çok büyük önem kazanan madenler içerisinde yerini almıştır. Kömürün ilk hali olan Linyit, dünya çapında çok bol bulunur. Dünyada en fazla linyit çıkan ülkeler Almanya ve Çin'dir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının fazla olmadığı ülkelerde linyit çokça kullanılmaktadır. Dünya çapında yaygın şekilde linyit madeni çıkartılan yerler;



- Çin,

- Rusya,

- Almanya,

- Endonezya,

- Amerika,

- Türkiye,

- Avustralya,

- Hindistan,

- Polonya,

- Çekya,

- Sırbistan,

- Yunanistan olarak sıralanabilir. Çin, son zamanlarda kömür madenlerini arttırarak dünyanın en önemli kömür üreticisi olarak yerini almıştır.



Linyit Madeni Hangi İllerde Bulunur?



Ülkemizde linyit madeni çıkarılan il ve ilçeler aşağıdaki gibi olacaktır;



* Kahramanmaraş- Elbistan

* Kahramanmaraş- Afşin,

* Ankara- Beypazarı,

* Ankara- Nallıhan,

* Manisa- Soma,

* Eskişehir- Alpu,

* Konya- Beyşehir,

* Sivas- Kangal,

* Erzurum- Aşkale,

* Mengen- Bolu,

* Muğla- Yatağan,

* Kütahya- Tavşanlı,

* Kütahya- Seyitömer,

* Adana- Tufanbeyli,

* Tekirdağ- Malkara,

* Tekirdağ- Saray şeklinde sıralanabilir.



Linyit Madeni Nasıl Çıkartılır?



Türkiye, dünya çapında en fazla linyit çıkaran ülkelerin içerisinde bulunmaktadır. Türkiye'nin her yerine yayılmış olan madenler ile yapılan linyit üretimi, enerji konusunda oldukça önemlidir. Türkiye çapındaki linyit madeni, oluşum tarihi bakımından oldukça yenidir. Bu durumda çıkarılan linyitin kalitesi çok yüksek olmamaktadır. Linyit madeninin çıkarılması için özel yöntemler kullanılmaktadır. Bu şekilde çıkarılan linyit madeni kullanıma hazır olmaktadır.