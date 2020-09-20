Türkiye Maden Haritası: Türkiye'nin Madenleri Ve Çıkarıldığı Yerler Nerelerdir? İl İl Türkiye'deki Madenler

Türkiye farklı 7 bölgeye sahip bir ülkedir. Her bölgede hatta bölge içinde her ilde farklı madenler çıkarılmaktadır. Türkiye'nin maden haritası illere ve bölgelere göre çıkarılabilir. Ülkemizde en çok bulunan maden çeşidi, kireç taşının bir türü olan dolomittir. Sonrasında ülkemizde en çok bulunan madenler; mermer, linyit kömürü, taş kömürü, kaya tuzu, bor, ponza ve bakırdır.

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Kaynak: cografyaharita.com





Marmara Bölgesi'nde Çıkarılan Madenler

Demir; Balıkesir, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde çıkarılmaktadır.

Mermer; Balıkesir'de Marmara Adası ve Bilecik çevresinde çıkarılmaktadır.

Bor; Balıkesir ilinin Bigadiç ve Susurluk ilçelerinde bulunur. Ülkemizde bor minerallerinin %65'i bu bölgeden çıkartılmaktadır.

Linyit; Çanakkale, Bursa, Edirne, Balıkesir ve Adapazarı'nda çıkarılmaktadır.

Doğalgaz; Kırklareli ilinin Lüleburgaz ve Hamitabat ilçelerinde çıkarılmaktadır.

Volfram, Türkiye rezervinin tamamı Bursa Uludağ'dan çıkarılmaktadır.



Ege Bölgesi'nde Çıkarılan Madenler

Civa, İzmir ve Uşak'ta çıkarılır.

Tuz, İzmir'de bulunan Çamaltı Tuzlası'nda çıkarılır.

Bor, Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkarılır.

Krom, Kütahya ve Muğla illerinin çevresinde çıkarılır.

Zımparataşı; Aydın, Muğla ve İzmir çevrelerinde çıkarılır.

Mermer; Manisa, Afyon ve Kütahya çevresinde çıkarılır.

Akdeniz Bölgesi'nde Çıkarılan Madenler

Krom, Toros Dağları ve Fethiye'de çıkarılır.

Boksit, Akseki'de çıkarılır.

Demir, Kahramanmaraş'ta çıkarılır.

Linyit, Karaisalı ve Kozan'da çıkarılır.

Kükürt, Isparta Keçiborlu'da çıkarılır.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Çıkarılan Madenler

Demir; Malatya Hekimhan ve Hasançelebi'de çıkarılır.

Kurşun, Elazığ Keban'da çıkarılır.

Bakır, Elazığ Maden'de çıkarılır.

Oltu Taşı, Erzurum'da çıkarılır.

Kaya Tuzu; Kars, Ağrı, Iğdır ve Erzincan'da çıkarılır.

Krom, Elazığ Guleman'da çıkarılır.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Çıkarılan Madenler

Gaziantep'te krom çıkarılır.

Diyarbakır'da; çinko, demir ve bakır çıkarılır.

Batman'da petrol çıkarılır.

Adıyaman'da linyit çıkarılır.

​​​​​​İç Anadolu Bölgesi'nde Çıkarılan Madenler

Demir, Kayseri çevresinden çıkarılır.

Manganez, Ankara çevresinden çıkarılır.

Linyit, Eskişehir ve Sivas'tan çıkarılır.

Çinko, Kayseri ve Sivas'tan çıkarılır.

Krom; Eskişehir, Kayseri ve Sivas'ta çıkarılır.

Lületaşı, bor ve amyant; Eskişehir'den çıkarılır.

Cıva, Konya'dan çıkarılır.

Kaya tuzu, Çankırı ve Kırşehir'den çıkarılır.

Tuz; Çankırı, Sivas, Kırşehir ve Tuz Gölü'nden çıkarılır.

​​​​​​​Karadeniz Bölgesi'nde Çıkarılan Madenler

Bakır; Rize, Artvin ve Kastamonu'da çıkarılır.

Linyit; Çeltek, Havza ve Merzifon'da çıkarılır.

Taş kömürü; Amasra ve Zonguldak'ta çıkarılır.

Krom, Bayburt'ta çıkarılır.

Manganez; Ereğli ve Artvin'de çıkarılır.