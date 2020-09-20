Türkiye Mermer Madeni Haritası: Mermer Madenleri Nerede, Hangi İllerde Bulunur Ve Nasıl Çıkartılır?

Yüksek basınç ve sıcaklıklar altında başkalaşıma uğramış kalkerler mermer olarak adlandırılmaktadır. Endüstriyel anlamda doğal taş da denilmektedir. Antik çağlardan bu yana ülkemizde mermer çıkarıldığı tespit edilmiştir.

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Kaynak: cografyaharita.com





Türkiye Mermer Maden Haritası



Doğal taş alt grubu kategorisinde önemli ölçüde mermer rezervine sahip olan Türkiye’de çok çeşitte, renk ve desende kaliteli mermerler çıkarılmaktadır. Rezervin büyük bölümü ise; afyon, Muğla, Balıkesir, Denizli, Tokat, Çanakkale, Eskişehir gibi illerde küçük ve orta ölçekli işletmeler aracılığı ile çıkartılıp işlenmektedir.



Türkiye’de Mermer Madenleri Nerede?



Bizans, roma, Selçuklu ve Osmanlı döneminde Marmara adası ve afyon tüm Akdeniz ülkelerine mermer ihraç eden önemli bir merkezdi. Anadolu’da ise mermer kullanımının çok eski tarihlere dayanıldığı yapılan araştırılmalarda görülmüştür. Ülkemizde çok geniş alana yayılan mermer maden ocakları; İzmir, Gebze, Kütahya, Niğde, afyon, Bilecik, Yozgat, Koçhisar pek çok ilde bulunmaktadır. Rezervler Trakya ve Anadolu boyunda geniş bir bölgede yer almaktadır.



Türkiye’de Mermer Hangi İllerde Bulunur?



Türkiye’de mermer yatakları paleozoik yaşlı masif alanlarda yer almaktadır. Bu alanlar genelde ülkede batı yarıda görülmekte doğuda ise bazı yerlerde rastlanmaktadır. Istranca masifi, kazdağ masifi, menteşe masifi, menderes masifi, Ilgaz kristal masifi en belirgin olanlarıdır. Maden rezervinin pek çoğu; Afyon, Eskişehir, Denizli, Muğla, Balıkesir, Çanakkale, Kırşehir, Konya, Bilecik’te bulunmaktadır.



Mermer Nasıl Çıkarılır?



Mermer işletmeciliği tarafından mermer çıkarılması için bir takım yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemler;

İlkel Yöntemler; delik delme (üçlü kama), oluk-kanal açma yöntemi, patlayıcı kullanma, modern üçlü kama

Mekanik Yöntemler ise; elmas tel kesme, helezon tel kesme yöntemleri ile mermerler çıkarılmaktadır.

Günümüz koşullarında İtalya örnek alınmak suretiyle elmas tel kesme yöntemi ağırlıkla kullanılır olmuştur. Bu gelişme mermer üretimi açısından sevindirici olmuştur. Çünkü patlayıcı yöntemi ile mermerler zarar görmekte olduğundan istenmeyen bir yöntem haline gelmişti. Kesme yöntemi ise daha modern ve mermere zarar vermeyen nitelikte olduğundan tercih edilmektedir.