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    16.09.2020 - 02:13 |

    Türkiye Mısır Üretim Haritası: Mısır Nerelerde Yetişir? İl İl Mısırın En Çok Yetiştirildiği Bölgeler

    Gıda, nişasta bazlı şeker (NBŞ), yem ve alternatif biyoyakıt üretiminde kullanılan mısır son yıllarda üretim artışında görülen hızın yanı sıra ekim alanlarında görülen değişim ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Buna göre mısır nerelerde yetişir? İl il mısırın en çok yetiştirildiği bölgeler nerelerdir? Sorusunun cevabını yazımız devamında bulabilirsiniz.

    Türkiye Mısır Üretim Haritası: Mısır Nerelerde Yetişir? İl İl Mısırın En Çok Yetiştirildiği Bölgeler

    Mısır üretimi ülkemizde, 1950`liler de Karadeniz ve Marmara Bölgelerinde yapılırken 1980`den sonra Akdeniz ve Ege Bölgelerine kaymıştır. 2000’li yıllardan sonra ise Güneydoğu Anadolu Bölgesinde de mısır üretimi önemli miktarda artış göstermiştir

    Türkiye Mısır Üretim Haritası (Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)
    Kaynak: cografyaharita.com

    Türkiye Mısır Üretim Haritası 2 (Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)
    Kaynak: cografyaharita.com


    Türkiye Mısır Üretim Haritası 3 (Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)
    Kaynak: cografyaharita.com


    Türkiye Mısır Üretimi

    Sulanır alanların artışına bağlı olarak mısır üretimi son yıllarda önemli artışlar göstermektedir. On yıl içinde ekim alanları % 14.6, üretim miktarı % 52.3 oranında artış göstermiştir. Sulu tarım alanları içerisinde ikinci ürün mısır ekimi olarak görülmektedir. Süt ve besi hayvanı yetiştiricileri de bol ve ucuz olmasının yanında kaliteli olması dolayısı ile yem kaynağı kullanmaktadır.

    Ülkemiz zengin toprakları üzerinde yetiştirilen mısır çeşitleri;

    At dişi mısır

    Sert mısır

    Cin mısır - patlak mısır

    Şeker mısırdır.

    Türkiye’de ve dünya üzerinde mısır üretim faaliyetlerinin artış nedenleri;

    Hibrit tohum kullanımı

    Bölgelere uygun tohum çeşidi seçimi

    Yem sanayinde talebin artması

    İkincil ürün üretiminin artış göstermesi

    Pamuğa alternatif olarak görülmesi

    Ege Bölgesi ve GAP projesi nedeni ile GAP alanında açılan boş ekim alanları

    Mısır fiyatlarının dünya pazarında artış göstermesinin sonucunun ülkemize de yansıması

    Mazot, gübre gibi destekler yardımı ile üretimde özendirme sağlanması

    Mısırın En Çok Yetiştirildiği bölgeler

    Türkiye‘de tahıllar içerisinde buğday ve arpanın ardından en geniş ekim alanı sıcak iklim tahılı mısırdır. Mısır tarımı Karadeniz Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Ege, Marmara ve Güneydoğu Anadolu’da tahminen 60 ilimizde yapılır. Son yıllarda oldukça artış gösteren mısır üretimi güneydoğuda GAP projesinin ardından ekim alanlarının boşa çıkması nedeni ile artış göstermektedir.

    Mısır Nerelerde Yetişir?

    Üretimi ise özellikle; Mardin, Adana, Şanlıurfa, Sakarya, Manisa, Osmaniye, Mersin, Konya, Kahramanmaraş, Aydın, Bursa, İzmir, Samsun, Hatay ve Diyarbakır illerinde yoğundur. Türkiye’de mısır ekim alanları % 68 tanelik, % 32 silajlık mısır ekim alanları olarak karşımıza çıkar.

     

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