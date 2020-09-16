Türkiye Mısır Üretim Haritası: Mısır Nerelerde Yetişir? İl İl Mısırın En Çok Yetiştirildiği Bölgeler
Gıda, nişasta bazlı şeker (NBŞ), yem ve alternatif biyoyakıt üretiminde kullanılan mısır son yıllarda üretim artışında görülen hızın yanı sıra ekim alanlarında görülen değişim ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Buna göre mısır nerelerde yetişir? İl il mısırın en çok yetiştirildiği bölgeler nerelerdir? Sorusunun cevabını yazımız devamında bulabilirsiniz.
Mısır üretimi ülkemizde, 1950`liler de Karadeniz ve Marmara Bölgelerinde yapılırken 1980`den sonra Akdeniz ve Ege Bölgelerine kaymıştır. 2000’li yıllardan sonra ise Güneydoğu Anadolu Bölgesinde de mısır üretimi önemli miktarda artış göstermiştir
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Kaynak: cografyaharita.com
(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)
Kaynak: cografyaharita.com
(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)
Kaynak: cografyaharita.com
Türkiye Mısır Üretimi
Sulanır alanların artışına bağlı olarak mısır üretimi son yıllarda önemli artışlar göstermektedir. On yıl içinde ekim alanları % 14.6, üretim miktarı % 52.3 oranında artış göstermiştir. Sulu tarım alanları içerisinde ikinci ürün mısır ekimi olarak görülmektedir. Süt ve besi hayvanı yetiştiricileri de bol ve ucuz olmasının yanında kaliteli olması dolayısı ile yem kaynağı kullanmaktadır.
Ülkemiz zengin toprakları üzerinde yetiştirilen mısır çeşitleri;
At dişi mısır
Sert mısır
Cin mısır - patlak mısır
Şeker mısırdır.
Türkiye’de ve dünya üzerinde mısır üretim faaliyetlerinin artış nedenleri;
Hibrit tohum kullanımı
Bölgelere uygun tohum çeşidi seçimi
Yem sanayinde talebin artması
İkincil ürün üretiminin artış göstermesi
Pamuğa alternatif olarak görülmesi
Ege Bölgesi ve GAP projesi nedeni ile GAP alanında açılan boş ekim alanları
Mısır fiyatlarının dünya pazarında artış göstermesinin sonucunun ülkemize de yansıması
Mazot, gübre gibi destekler yardımı ile üretimde özendirme sağlanması
Mısırın En Çok Yetiştirildiği bölgeler
Türkiye‘de tahıllar içerisinde buğday ve arpanın ardından en geniş ekim alanı sıcak iklim tahılı mısırdır. Mısır tarımı Karadeniz Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Ege, Marmara ve Güneydoğu Anadolu’da tahminen 60 ilimizde yapılır. Son yıllarda oldukça artış gösteren mısır üretimi güneydoğuda GAP projesinin ardından ekim alanlarının boşa çıkması nedeni ile artış göstermektedir.
Mısır Nerelerde Yetişir?
Üretimi ise özellikle; Mardin, Adana, Şanlıurfa, Sakarya, Manisa, Osmaniye, Mersin, Konya, Kahramanmaraş, Aydın, Bursa, İzmir, Samsun, Hatay ve Diyarbakır illerinde yoğundur. Türkiye’de mısır ekim alanları % 68 tanelik, % 32 silajlık mısır ekim alanları olarak karşımıza çıkar.