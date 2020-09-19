Türkiye Muz Üretim Haritası: Muz Nerelerde Yetişir? İl İl En Çok Muz Yetiştirilen Bölgeler

Muz yaklaşık olarak 10.000 yıldır yetiştirilmektedir. Muz meyvesinin üretimi genellikle sıcak ülkelerde yapılmaktadır. Avrupa'da İzlanda'da üretimi yapılan muz meyvesinin ülkemizde de yetiştiriciliği yapılmaktadır.



Muz Nerelerde Yetişir?



Muz sıcak iklim meyvesidir. Avrupa dışında dünyada Kuzey Kutup Dairesinin 2 derece altında jeotermal sularla ısıtılarak serada yetiştirildiği bilinmektedir. Ayrıca Hindistan, Ekvator, Meksika, Endonezya, Tanzanya, Kosta Rika, Kolombiya, Vietnam, Mısır, Bangladeş, Kamerun, Papua, Kenya ve Honduras bölgelerinde muz yetiştiriciliği yapılmaktadır. Ülkemizde muz yetiştiriciliğine bakıldığında sıcak iklim bölgesi olan Akdeniz bölgesinde yetiştirildiği bilinmektedir.



İl İl En Çok Muz Yetiştirilen Bölgeler



Muzgiller familyasından olan meyvenin gövdesi toprak altında sıcak ve ılıman iklimi sevmektedir. Ayrıca kolay yenebilen, şeker açısından da zengin bir meyvedir. Muz ilk olarak balıkçıların yapraklarını ağ olarak kullanması ile ortaya çıkmıştır. Ticari amaçla üretilmesi ise 1930 yıllarından sonra başlamıştır.



Ülkemizde muz meyvesi her yerde ve her bölgede yetişmez. Bunun sebebi ise ülkemizin tropikal bölgede bulunmamasından kaynaklanmaktadır. Ülkemizde muz meyvesi bölge olarak Akdeniz Bölgesinde yetiştirilmektedir. Muzun yetiştirildiği iller ve bölgeler ise şunlardır:



- Antalya

- Mersin

- Gazipaşa

- Anamur

- Alanya

- Bozyazı



Muz Nasıl Yetiştirilir?



Muzun yetiştirilebilmesi için iklim yapısının ve arazi şartlarının uygun olması gerekir. Muz bakım gerektiren bir meyvedir. Bu nedenle verimli olabilmesi için dikkat etmek gerekir. Ülkemizde muz Mart ve Mayıs aylarında Akdeniz Bölgesinde yetiştirilmektedir. Ayrıca 150 mm'den az yağış miktarının olması durumunda sulama yapılması gerekir.



Muz yüksek sıcaklık ve neme ihtiyaç duyan bir bitki olması sebebiyle sıcaklığın -2 veya -3'ün altında olması durumunda yetişmez. Toprak yapısının ise humus bakımından zengin, kumlu ve killi olması gerekir. Ayrıca toprağın geçirgen toprak olması muz yetiştirilmesi için önem taşımaktadır. Muz toprağın pH derecesinin 6 veya 7 olduğu yerlerde daha verimli yetişmektedir.