Türkiye Nohut Üretim Haritası: Nohut Nerelerde Yetişir? İl İl En Çok Nohut Yetiştirilen Bölgeler

Nohut kuru bitkilerden biridir. Genel olarak ülkemizin iç bölgelerinde ekimi yapılır. İlkbahar aylarında ekimi yapılan nohut yaz sıcaklığı ve kuraklığı isteyen bir üründür. Böylece ürün daha çok gelişebilmekte ve verimi artmaktadır. Nohut bazı bölgelerde nöbetleşe ekim ürünü olarak kullanılmaktadır.



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Kaynak: cografyaharita.com



(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com





Türkiye Nohut Üretim Haritası: Nohut Nerelerde Yetişir?



Nohut Türkiye'de en çok yetiştirilen baklagillerden biridir. Özellikle Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi nohudun en yoğun olarak yetiştirilmesinin yapıldığı bölgelerdir. Nohudun en çok yetiştiği iller ise Antalya, Uşak, Kırşehir ve Konya olarak sıralanmaktadır. İlkbahar aylarında ekilen nohut, yaklaşık 3 ay kadar bir gelişme süresi bulunan ve sonunda hasat edilebilen bir baklagildir. Nohut ülkemizde geleneksel serpme yöntemi ile ekilen bir üründür. Nohut yetişme döneminde nem, olgunlaşma döneminde kuraklık ister.



İl İl En Çok Nohut Yetiştirilen Bölgeler



Özellikle beslenme açısından çok önemli ürünlerden biri de kuru baklagillerdir. Kuru baklagillerin içinde bulunan nohut ise içeriğindeki protein, vitamin, mineral ve düşük yağ oranı sayesinde beslenmede oldukça etkili olan ve yararlı besinler arasında yer alır. Dünya üzerinde nohut ekim alanı ve üretim miktarı olarak tahıllardan sonra gelir. Nohut üretim üretimi yıllara göre değişiklik göstermektedir. 1961 yılında 890 bin dekar olan nohut üretimi, 1990 yılında 8.8 milyon dekara çıkmış 2016 yılında 3.95 milyon dekara düşmüştür.



Nohut bitkisi ülkemizde en çok İç Anadolu Bölgesi'nde yetişmektedir. İç Anadolu Bölgesi Kırşehir, Ankara, Konya, Karaman, Yozgat gibi illerde nohut üretimi oldukça fazladır. Akdeniz Bölgesi'nde Mersin, Antalya, Isparta, Kahramanmaraş gibi iller başı çeker. Ülkemizde hemen hemen her bölgede yetişebilen nohudun en çok yetiştiği bölge ise İç Anadolu bölgesidir. İç Anadolu Bölgesi’nde Kırşehir 46243 ton, Ankara 35390 ton, Konya 34586 ton, Uşak 35542 ton, Karaman 30599 ton, Yozgat 28418 ton nohut üretimi yapılarak başı çeken illerdir.