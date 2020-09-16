Türkiye Orman Yangınları Afet Haritası: En Çok Orman Yangını Hangi Bölgede (İlde) Görülür?

Orman yangını hangi sebeple meydana gelirse gelsin çevreye zarar vermektedir. Ekosistemdeki canlı ya da cansız varlıkların yok olmasına neden olabilir. Yapılan araştırmalara göre orman yangınlarının yaklaşık %95'i beşeri unsurlardan kaynaklı oluşmaktadır. Türkiye de geniş yeşil alanlara sahip bir ülke olduğu için doğal afetlerden olan orman yangınları yaşanmaktadır.

(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com





1. Türkiye'de Orman Yangınının En Çok Yaşandığı İller



Ülkemizde orman yangınlarının en çok görüldüğü bölge Ege Bölgesidir. Ardından Akdeniz Bölgesi gelmektedir. Bu bölgelerdeki illerde orman yangınları sık sık görülmektedir. Bu iller şu şekilde listelenebilir:

Antalya

İzmir

Adana

Hatay

Muğla

Denizli

Mersin

Manisa

Bu iller dışında Türkiye genelinde de orman yangınları meydana gelmektedir. Çanakkale, Elazığ, Isparta, Amasya, Şanlıurfa, Eskişehir, Konya, Kocaeli, Ankara ve İstanbul orman yangınlarının yaşandığı diğer illere örnek gösterilebilir.



Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü verileriyle orman yangınları her yıl istatistikler şeklinde açıklanmaktadır. Bazı yıllar hiç orman yangını gerçekleşmeyen iller de olabilmektedir.



2. Orman Yangınlarının Ortaya Çıkma Sebepleri



Orman yangınlarının birçok sebebi bulunmaktadır. Kimi zaman kasıtlı olarak insanlar tarafından kimi zaman da önlenemeyen doğal sebeplerle yangın oluşabilmektedir.



İnsanlar tarafından meydana gelen yangınların sebepleri:

Eğlence maksadıyla ateş yakmak

Kurşunlu silahlarla havaya ateş etmek

Güvenlik önlemleri alınmadan ormanlık alanlarda ateş yakmak

Yangının sıçrayarak yayılmasına sebebiyet verecek ince uzun ağaçların tepe bölgelere ekilmesi

Tamamen söndürülmemiş kibrit ya da sigara izmaritlerinin yere atılması

Tarladaki anızlar yakma vb.



3. Orman Yangınlarına Karşı Dikkat Edilmesi Gerekenler



Her şeyden önce ormanlık alanlarda bir yangın fark edildiğinde yangın ihbar hattı olan 177 aranmalıdır. Orman yangınlarına karşı bilinçlendirme yazılarına ve uyarılara dikkat edilmelidir. Ormanda mangal yakıldıysa mangal külleri soğutulmadan dökülmemelidir. Ormanlık alanlarda cam parçaları bırakılmamalıdır. Çünkü cam parçaları güneş ışığını yere yansıtır ve oluşacak ateş yangına sebebiyet verecektir.