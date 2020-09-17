Türkiye Pamuk Üretim Haritası: Pamuk Nerelerde Yetişir? İl İl En Çok Pamuk Yetiştirilen Bölgeler

Pamuk ülkemizin farklı bölgelerinde ve o bölgelerin belirli şehirlerinde yoğun olarak yetiştirilmektedir. Ancak genel olarak Türkiye'nin önemli bir kısmında pamuk yetiştiriciliği yapıldığını dile getirmek mümkün. Temel ihtiyacı karşılaması ile beraber ayrıca ihracat üzerinden de önemli bir ekonomik gelir kaynağıdır.

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Kaynak: cografyaharita.com



Pamuk Nerelerde Yetişir?



Daha çok alüvyal özelliğe sahip olan toprakları seven pamuk, aynı zamanda yetiştiriciliği konusunda sıcak bir iklim istemektedir. O yüzden yaz aylarının sıcak ve kurak geçtiği bölgelerde pamuk yetiştiriciliği yoğun şekilde devam eder. Yetişme zamanında bolca su isteyen pamuk, hasat zamanında ise sıcak ve kurak bir iklim ister.



Türkiye'de pamuk en çok Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yetiştirilmektedir. Yoğun olarak ise Şanlıurfa ve çevre illerde yetiştirilir. Özellikle GAP Projesi ile beraber daha yoğun şekilde bölgede yetiştirildiğini söylemek mümkün. Türkiye pamuk üretimi konusunda Şanlıurfa'nın dışında, ayrıca ikinci olarak Aydın'da ve Hatay'da yetiştirilmektedir.

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Kaynak: cografyaharita.com



İl İl En Çok Pamuk Yetiştirilen Bölgeler



Pamuk yetiştiriciliği açısından bölgeler üzerinden ele alındığı zaman bu bölgeler öne çıkıyor.



- Ege Bölgesinde özellikle Aydın'da çok fazla yetiştirilir. Aynı zamanda Balıkesir ve Manisa ile çevre illerde yetişmektedir.

- En çok ise Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yetiştirilir ve Şanlıurfa'da yetişmektedir. Tabii çevre illerde de yetiştirildiğini söylemek mümkün.

- Akdeniz Bölgesinde başta Hatay olmak üzere Adana, Kahramanmaraş ve Mersin'de pamuk yetiştiriciliği gerçekleşir.

- Marmara Bölgesinde ise daha çok Bursa ile Çanakkale'de yetiştirilmektedir.

- Doğu Anadolu Bölgesinde de pamuk yetiştiriciliği gerçekleştiriliyor. Şehirlerin başında ise Elazığ, Malatya ve Iğdır şehirleri gelmektedir.



Fakat İç Anadolu ile beraber Doğu Anadolu Bölgesindeki yüksek yerlerde, sıcaklık farkı nedeniyle pamuk yetiştiriciliği gerçekleşmez. Aynı şekilde Karadeniz Bölgesinde yaz aylarında kurak bir dönem geçmediği için, bölgede pamuk yetiştiriciliği yapılmaz.



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Kaynak: cografyaharita.com