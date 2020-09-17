Türkiye Patlıcan Üretim Haritası: Patlıcan Nerelerde Yetişir? İl İl En Çok Patlıcan Yetiştirilen Bölgeler

Patlıcanın 1500 yıldan daha fazla süredir Asya'da kültürü yapılmaktadır. Dünya tarihinde yetiştirilen eski sebzelerden birisidir. Nüfus artışı ile paralel olarak üretimi de artmıştır.

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Kaynak: cografyaharita.com





Patlıcan Nerelerde Yetişir?



Patlıcan ülkemiz ile beraber tüm dünyada yetiştirilen bir sebzedir. FAO verilerine göre 2013 yılında 49.495.062 ton patlıcan üretilmiştir. Çin dünyada en çok patlıcan üreten ülke olmuştur. Çin'in arkasından Hindistan, İran, Mısır ve Türkiye gelmektedir.



Ülkemizde farklı bölgelerde farklı pek çok iklim türü görülmektedir. Bu nedenle ülkemizde pek çok sebze türü yetişmektedir. Üretilen sebzelerden birisi de patlıcandır. Ülkemizde patlıcan hem serada hem de açık tarlalarda üretimi yapılmaktadır. Fakat patlıcan birçok sebze arasında zor yetiştirilen bir sebzedir. Bakımı ve toprak isteği bakımından zor yetiştirilen sebze olan patlıcanı herkes yetiştirilmez.



Patlıcanın toprak isteği oldukça fazla seçicidir. Toprak kil içeriği yüksek, sıkışmış ve uzun süre ıslak kalmış toprak ise kök gelişimi olumsuz etkilenmektedir. Bu nedenle kök çürüklüğü gibi hastalıkla oluşmaktadır. Oysa patlıcan yetiştirilebilmesi için toprağın derin, yumuşak, geçirgen, organik madde ve besin değeri zengin olan toprak olmalıdır. Bu topraklarda patlıcan daha iyi gelişir ve tonajlı ürünler verir.



En Çok Patlıcan Üretilen Bölgeler



Patlıcan sıcak iklim sebzesi olduğu için soğuktan çok etkilenmektedir. Patlıcan yetiştirilmesi bakım şartlarının zor olmasından kaynaklı üretimi herkes tarafından tercih edilmemektedir. Ülkemizin farklı iklim koşullarına sahip olması nedeniyle de bazı bölgelerde yetiştirilmektedir.



Patlıcanın en çok yetiştirildiği bölgemiz Akdeniz Bölgesidir. Fakat Akdeniz Bölgesi dışında Batı Karadeniz ve Ege Bölgesinde de yetiştirilmektedir. Ayrıca Güney Doğu Anadolu'da da yetiştirilen bir sebzedir. Patlıcan hem açık tarlada yetiştirilebilir iken hem de seralarda yetiştirilmektedir.



Patlıcan yetiştiriciliğinde %20 payı Antalya almaktadır. Antalya dışında Mersin, Samsun, Hatay, Muğla ve Bursa illerimizde patlıcan üretimi yapılmaktadır. Ülkemizde patlıcanın %31 oranı örtü altında yetiştirilmektedir.