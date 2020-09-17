Türkiye Pirinç Üretim Haritası: Pirinç Nerelerde Yetişir? İl İl En Çok Pirinç Yetiştirilen Bölgeler

Tüketimi yüksek olan pirincin nerelerde yetiştirilir? Sizler için detaylı bir şekilde araştırdık ve derledik.

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Kaynak: cografyaharita.com





Pirinç Nerelerde Yetişir?



Pirinç, buğdaygiller (Poaceae) familyasına ait olan mısır ve buğday sonrasında en yüksek ekime sahip olan otsu bir bitkidir. Pirinç suda yetişmekte olan tek tahıldır ve besin içeriği bakımından yüksektir. Pirinç genellikle zengin toprakları sever ve eğer ılık suda yetişir ise bu olay ürüne yansımaktadır. Nerdeyse tüm çeşitlerinde protein, fosfor, karbonhidrat, demir, B1, B2 vitaminleri ve kalsiyum içermektedir. Ayrıca tüketimi çok yüksek olan pirinç alerjik olmayan gıda maddesidir.



Toprak İsteği bakımından pirinç su geçirgenliği az olan derin ve besin maddeleri bakımından zengin topraklarda daha yüksek verim ile yetişmektedir. Ayrıca pirinç tuzlu toprakların ıslahı için en ideal bitkiler arasında yer almaktadır.



Dünya nüfusu baz alındığında pirinç tüketimi dünya nüfusunun yarısından fazla kişi için beslenmede çok sık kullanılan ve önem taşıyan bir besin olarak bilinir.



Pirincin en çok nerelerde yetiştiğine baktığımızda en çok pirinç Muson Asya’sında yetişmektedir. Dünyada yaşayan insanların yarıdan fazlasının ana besinidir. Pirinçte nişasta oranı, buğdaydan yüksektir. Pirinç, besin maddesi olarak taşıdığı değer yanında sanayide de yaygın şekilde kullanılmaktadır.



İl İl En Çok Pirinç Yetiştirilen Bölgeler



Türkiye’de pirinç yetiştirilmesi oldukça önemli bir sektör haline gelmiştir. Çünkü pirinç sık sık herkes tarafından tüketilen çok yararlı bir besin kaynağıdır. Pirinç bölgelerin başında Marmara Bölgesi, Karadeniz Bölgesi ve Ege Bölgesi gelmektedir. Bu bölgelere göre Türkiye’de en fazla pirinç yetiştirilen iller ise Edirne başta olmak üzere sırası ile Çorum ili, Samsun ili, Sinop ili, İzmir ili, Manisa ili, Balıkesir ili ve Kastamonu ilidir.



Dünyada ise pirinç tropikal ve suptropikal olan iklim şartları içinde yetişmektedir. Daha sık olarak güney ya da güneydoğu Asya ve Afrika'da çok yaygın olarak yetişmektedir.



Dünyada pirinç yetiştirilmesine bakıldığında en yüksekten en düşüğe göre sırası ile: Çin, Hindistan, Endonezya, Bangladeş, Vietnam, Tayland, Pakistan, Filipinler şeklindedir.

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Kaynak: cografyaharita.com