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    16.09.2020 - 06:17 |

    Türkiye Portakal Üretim Haritası: Portakal Nerelerde Yetişir? İl İl En Çok Portakal Yetiştirilen Bölgeler

    Kış aylarının en çok tüketilen meyleri turunçgillerden olan portakal, ülkemizde yüksek miktarlarda yetiştirilmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden elde edilen bilgilerle portakalın nerelerde daha çok nerelerde daha üretildiği öğrenilebilir. Ayrıca il ve bölgelere göre yetiştirilme süresi ve miktarı da değişiklik göstermektedir. İçerdiği yüksek C vitamini sayesinde kış aylarında hastalıklardan sakınmak için sıklıkla tüketilmektedir.

    Türkiye Portakal Üretim Haritası: Portakal Nerelerde Yetişir? İl İl En Çok Portakal Yetiştirilen Bölgeler

    C vitamini deposu olan portakal narenciye çeşitleri arasındadır. Tropikal bir bitkidir ve ana vatanı Çin olarak bilinir. En fazla üretilen narenciye çeşididir ve tüm turunçgiller içinde %55 oranda bir üretim payına sahip olduğu bilinmektedir. Çünkü meyve suyu sanayisinde en fazla tüketilen meyvedir. Ülkemizde de yetiştiği bölge ve iller farklılık göstermektedir. Türkiye'nin portakal üretim haritası aracılığıyla bu bilgileri edinmek mümkündür.

    Türkiye Portakal Üretim Haritası (Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)
    Kaynak: cografyaharita.com



    1. Türkiye'de Portakalın En Çok Yetiştirildiği Bölgeler

    Portakal ülkemizde en çok Akdeniz Bölgesinde yetiştirilmektedir. Akdeniz Bölgesinde üretilen portakallar ülkemizdeki üretimin %85'ine denk gelmektedir. Ayrıca Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Karadeniz Bölümü ve Ege Bölgesinde de yetiştirildiği görülür.


    2. Türkiye'de Portakalın En Çok Yetiştirildiği İller

    Ülkemizde yetiştirilen portakalların %60'ı Akdeniz Bölgesinin Hatay, Adana ve Mersin ve Antalya illerinden elde edilmektedir. Ayrıca Muğla, İzmir ve Aydın'da portakalın en çok yetiştiği iller arasındadır. Doğu Karadeniz'de ise Rize ilinde yetiştirilmektedir.

    Antalya (Finike), en kaliteli portakal olarak bilinen Washington portakalı üretiminde ilk sırada yer alır. Portakal Ekim ve Mayıs ayları arasında toplanır.

    Türkiye Portakal Üretim Haritası 2 (Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)
    Kaynak: cografyaharita.com



    3. Portakal Hangi Koşullarda Yetişir?

    Kar ve buz portakalın gelişimini engeller. Her ne kadar kış meyvesi olsa da soğuk hava şartları gelişimini olumsuz yönde etkiler. Ilıman iklimlerde yetişen bir ağaç meyvesidir. Drenajlı topraklar portakal için verimlidir. Eğimli alanlarda yetiştirilmeye uygundur. Yetiştirileceği toprağın tuz miktarı az olmalıdır.

    Portakal çeşitleri; Washington portakalı, kan portakalı, misket portakalı ve mayıs şeklindedir.

    4. Portakalın Sağlığa Faydaları Nelerdir?

    Portakal kalsiyum, magnezyum, potasyum, B ve C vitaminlerini içermektedir. Bağışıklık sisteminin kuvvetlendirilmesine yardımcı olduğu için bol miktarda portakal tüketerek hastalıkların önüne geçilebilir. Portakalın sağlık için diğer faydaları; öksürüğü engeller, kolesterolü düşürür, böbrek taşı düşürmek için faydalıdır, kalp sağlığına ve diyabete karşı faydalıdır.

    Türkiye Portakal Üretim Haritası 3 (Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)
    Kaynak: cografyaharita.com

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