Türkiye Rüzgâr Santralleri Haritası: Rüzgar Santrali Nedir, Türkiye'de Nerelerde Var?

Hidroelektrik santralleri su kaynaklarına oldukça zarar vermektedir. Ayrıca termik ve nükleer santraller de çevreye zararı oldukça fazladır. Bu sebeple dünyanın her yerinde rüzgar enerjisine talep gittikçe artmaya başlamıştır. Fakat kent merkezleri rüzgar enerjisinin her alanda kullanılması bakımından uygun değildir.



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Kaynak: cografyaharita.com



Rüzgar Santrali Nedir?



Rüzgar santralleri rüzgardaki kinetik enerjiyi ilk olarak mekanik enerjiye, daha sonra elektrik enerjisine dönüştüren sistemlere denmektedir. Rüzgar santrali kule, jeneratör, hız dönüştürücü, elektrik ve elektronik elemanlar ve pervaneden oluşmaktadır. Burada rüzgarda bulunan kinetik enerji rotorda mekanik enerjiye çevrilmektedir. Rotor mildeki devir hareketini hızlandırır ve jeneratöre aktarır. Jeneratörde elde edilen enerji de aküler sayesinde depolanır ve alıcılara ulaşır.



Türkiye'de Nerelerde Var?



Avrupa'da rüzgar enerjisi çalışmaları 19. yüzyılda başlamıştır. 20. yüzyılın başında ise kullanılmaya başlanmıştır. Ülkemizde rüzgar enerjisi rüzgar tribünü ile ilk kez 1998 yılında üretilmeye başlamıştır. Türkiye'de bu durum daha geç başlansa da ülkemizde bu anlamda birçok çalışma yürütülmüştür.



Türkiye'de rüzgar santrali 1998 yılında kurulmuş olsa da bu anlamda atılımlar 2005 yılında başlanmıştır. 2005 yılında teşvik etmeye yönelik kanun çıkarılarak yeni rüzgar santralleri kurulmuştur. Ardından 2010 yılında YEK yasası gündeme gelmiştir. YEK yasası rüzgar enerjisine yönlendirilmesi amacıyla çıkarılmıştır. Bu sayede özellikle ülkemizde rüzgar santralleri 2010 yılından sonra artış göstermiştir.



Türkiye'de toplamda 171 rüzgar santrali bulunmaktadır. Bu santraller tarım, sanayi, üniversite veya belediyeler tarafından işletilmektedir. Ülkemizde rüzgar santrallerinin birçoğu Balıkesir ve İzmir illerinde bulunmaktadır. Özellikle Urla, Demircili, Karaburun bölgelerinin çok fazla rüzgar alması sebebiyle rüzgar santralleri bulunmaktadır.



Bölge olarak bakarsak ülkemizde Ege bölgesinde rüzgar santrallerinin var olduğunu söyleyebiliriz. Balıkesir ilinden Muğla iline kadar pek çok rüzgar santrali görmek mümkündür. Ege Bölgesi dışında Marmara Bölgesinin İstanbul ilinde ormanlık alanlarda da rüzgar santralleri bulunmaktadır.