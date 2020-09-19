Türkiye Şeker Fabrikaları Haritası: Şeker Fabrikaları Nerededir, Hangi İllerde Bulunur?

Türkiye'de resmi olarak şeker fabrikası ilk kez 1935 yılında açılmış olup, Cumhuriyet dönemi sonrası ilk şeker fabrikası denemesi de 19 Nisan 1923 yılında Uşak bölgesinde, Uşak Terakki Ziraat T.A.Ş. adıyla gerçekleştirilmiştir.



(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com



Türkiye'de Şeker Fabrikaları Haritası



Osmanlı döneminde 1840 yıllardan bu yana, şeker fabrikaları çalışmaları yürütülmüş ancak bu alana teşvik bulunamadığı için fabrika girişimleri başarısız olunmuştur. Daha sonra Osmanlı Devlet'inin yıkılışı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ardından, Atatürk döneminde modern devlet anlayışı altında sanayi kalkındırılmaları gerçekleştirilmiş, Anadolu'nun birçok bölgesinde şeker fabrikaları denemeleri yapılmıştır.



O dönem dış ekonomiden ve ticaret hacminden bağımsız kalkınmak isteyen Türkiye, iç finansal hacmini büyütmek için şeker fabrika tesisleri kurmaya çalışmış ancak resmi olarak 1935 yılına kadar başarılı olan bir fabrika girişimi olmamıştır. Bunun haricinde 1926 yılında Trakya bölgesinde kurulan Alpullu şeker fabrikası, İzmir İktisat Kongresi amacıyla kurulduğu için büyük önem arz etmektedir.



Türkiye'de Bulunan Şeker Fabrikaları



Türkiye'de ilk resmi olarak kabul ve başarı gören, 6 Temmuz 1935 yılında merkez üstü Ankara'da bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ya da kısaca TÜRKŞEKER fabrikasıdır. Kendi içinde 25 ayrı şeker fabrikası bulunan kuruluşun, toplam 41 il üzerinde de şubesi bulunmaktadır.



Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Ağrı, İstanbul, Bitlis, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Denizli, Eskişehir, Muş, Samsun, Konya, Şanlıurfa, Van, Manisa ve Uşak gibi daha birçok il üzerinde şubesi bulunan TÜRKŞEKER fabrikası, şeker sektörünün en büyük şirket bünyesi durumundadır. Şeker pancarından elde edilen fabrika ürünleri, 15 kamu ve 18 üstü özel fabrika işletmelerinden elde edilmektedir. TÜRKŞEKER fabrikası bünyesinde 15 şeker, 2 makina, 2 alkol, 1 elektromekanik aygıt, 1 tohum işletme ve son olarak 1 adette AR-GE fabrikası hizmet vermektedir.