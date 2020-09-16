Türkiye Şeker Pancarı Üretim Haritası: Şeker Pancarı En Çok Hangi İllerde (Bölgelerde) Yetişir?

Ülkemizde tüketilen gübrelerin yüzde 10'u şeker pancarının tarımında, toplam tüketiminin yüzde 20'si pancar üreticileri tarafından kullanılır. Ülkemizde iklim farklılıkları sebebiyle her bölgede şeker pancarı belirli yerlerde yapılmaktadır.



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Kaynak: cografyaharita.com



(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com





Şeker Pancarı Üretimi Hangi Bölgelerde Yetişir?



Bitkisel ve hayvansal üretimin gelişmesinde, toprakların fiziki yapısı ve ekolojik dengenin iyileşmesinde şeker pancarı üretimi katkı sağlamaktadır. Şeker pancarı alternatif tarıma göre buğdaya göre 20 kat, ayçiçeğine göre ise 5 kat daha fazla istihdam oluşturmaktadır. Bu nedenle şeker pancarının üretimi oldukça önemlidir. Şeker pancarı ülkemizde Batı bölgesi, Orta Anadolu bölgesi ve doğu Anadolu Bölgesinde yetişmektedir. Fakat şeker pancarı üretiminde kök veriminin en yüksek olduğu bölge batı bölgesidir.



Batı Bölgesinde Şeker Pancarı Üretimi



Nem ve yağışın bol olduğu yerlerde genellikle sulanmadan üretimi yapılmaktadır. Suyun az olduğu kurak bölgelerde ise sulama yapılarak üretilmektedir. Susurluk, Balıkesir, Adapazarı, Çarşamba şeker fabrikaları üretim bölgeleridir. Ayrıca Amasya Şeker Fabrikasının da bazı bölgelerini içine almaktadır. Şeker oranı düşük, kök verimi ise yüksektir. Ülkemiz toplamda şeker pancarı üretiminin yüzde 10 ile 15 arasında kaplamaktadır.



Geçit ve Orta Anadolu Bölgesinde Şeker Pancarı Üretimi



Bu bölge şeker pancarının üretimi için oldukça ideal sayılmaktadır. Burada kuraklıktan dolayı genellikle sulama yöntemi ile üretim yapılmaktadır. Kök verimi batı bölgesi kadar verimli değildir. Fakat buna rağmen şeker oranı kalitesi yüksektir.



Doğu Anadolu Bölgesinde Şeker Pancarı Üretimi



Doğu Anadolu'da üretim bölgeleri Kars, Erzurum, Erzincan, Elazığ ve Malatya bölgelerini içine almaktadır. Burada da kuraklık sebebiyle sulama yapılarak üretimi tamamlanır. Vejetasyon süresi kısa olmasına bağlı olarak köklerin verimi düşüktür. Fakat şeker oranı orta ve yüksektir. Buralarda şeker pancarı üretiminin belirli bir nedeni bulunmaktadır. Bunun nedeni özellikle hayvancılıktır. Hayvancılığın gelişmesi ve korunması sebebiyle bölgede istihdamın sağlanması amacı bulunmaktadır. Bu bölgede verimi oldukça düşük ve kampanya süresi kısa üretimler yapılmaktadır.