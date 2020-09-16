Türkiye Sel Baskınları Haritası: Türkiye'de Sel Ve Taşkın Olan Bölgeler Nerelerdir?

Sel afetinin en fazla görüldüğü bölge Karadeniz Bölgesidir. Karadeniz ikliminin etkisiyle bahar ve yaz aylarında devam eden yağmur, yaşanan sel felaketlerinin en büyük nedenidir. Marmara ve Akdeniz, Türkiye'de sel ve taşkının en fazla görüldüğü diğer bölgelerdir.

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Kaynak: cografyaharita.com





Türkiye'de Sel ve Taşkın Olan Bölgeler



Can ve mal kaybına yol açan sel felaketleri Karadeniz dışında en fazla Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgelerinde görülüyor. Bu bölgelerin jeolojik özellikleri de bu afetlerin yaşanmasında önemli bir faktör. Fazla eğimli ve geçirgenliği az olan kayalarda kaplı arazilerde taşkınların meydana gelme ihtimali diğer bölgelere oranla daha fazladır.



Akdeniz bölgesinde en sık ilkbahar mevsiminde sel görülmektedir. Uzun süreli yağışlardan çok, sağanak yağışların yol açtığı taşkınlarda rüzgar ve fırtına da etkili olur. Marmara ve Ege bölgesinde eğimi fazla olan yerler de sel riski altındadır. Balkanlardan gelen şiddetli yağışlar ve rüzgar da belirleyici faktörler arasında yer alır.



Karadeniz Bölgesinde Sel ve Taşkın



Karadeniz Bölgesinin bitki örtüsünün orman olması, yağış oranını dolaylı olarak etkiler. Bahar ve yaz aylarında fırtına ile birlikte aniden gelen yağışlar, sel felaketlerine neden olmaktadır. Bölgedeki yağış yoğunluğu akarsuların taşıdığı su miktarını arttırır. Fırtınalar ise nehir akış hızını yükselttiği için taşkın meydana gelir. Bölgede son yıllarda yapılan alt yapı çalışmaları ile birlikte beşeri faktörler en aza indirgenmiştir.



Türkiye'de En Az Sel ve Taşkın Olan Bölgeler



Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi, sel ve taşkın felaketlerinin en az görüldüğü bölgelerdir. Bunun en büyük nedeni bölgedeki iklim şartlarıdır. Yaz mevsimlerinin sıcak ve kurak geçtiği bölgelerde kış aylarında ise yağmurdan çok kar yağışı görülür. Karın ilkbaharın ilk aylarında erimesi risk unsuru oluştursa da bölgedeki yeryüzü şekilleri sel ve taşkınların yaşanmasına engel olur.