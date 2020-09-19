Türkiye Taze Fasulye Üretim Haritası: Taze Fasulye Nerelerde Yetişir? İl İl En Çok Yetiştirilen Bölgeler

Yaklaşık 250 yıl kadar önce orta Amerika’dan ülkemize geldiği bilinen kültür bitkisi dünyada çok geniş bir alana yayılmıştır. Hazım edilebilme oranı yüzde seksen beşleri bulan fasulyenin kandaki şeker miktarını da düşürdüğü bildirilmektedir.



(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com



Taze Fasulye Nerelerde Yetişir?



Üretim de en çok Avrupa ve Asya kıtası önemli bir paya sahiptir. Dünya üzerinde en önemli taze fasulye üretimini gerçekleştiren ülke Çin’dir. Ülkemiz ise Çin’in ardından ikinci sırada taze fasulye üretiminde yer almaktadır. Karadeniz bölgesi ise Türkiye’de en çok taze fasulye üreten birinci bölge olarak kayda geçmiştir. Sırık fasulye işçilik ve maliyeti yüksek olduğundan ülkemizde bodur formlu çeşitlerin üretimi daha sık görülmektedir.



Ilık iklim bitkisi olan taze fasulye ilkbahar ve sonbahar devreleri arasında rahatlıkla yetiştirilebilmektedir. Gelişim evresi için 20 ile 25 derece sıcaklık ister. Aşırı nem oranı bitkilerin büyümesini durdurduğundan uygun ortam için doğru anın beklenmesi gerekir. Bodur taze fasulye minimum 10-13, sırık fasulye ise minimum 14-15 derece toprak sıcaklığı ister.



İl İl En Çok Yetiştirilen Bölgeler?



Türkiye’de yaklaşık 600.000 ton civarında taze fasulye bitkisi yetiştirilmektedir. Bu üretimin gerçekleştiği bölgeler; Karadeniz, Akdeniz, ege, iç Anadolu olarak sıralanabilir. İller bazında incelendiğinde ise;

Samsun İlimizde: 67234 ton

Antalya İlimizde: 67161 ton

Mersin İlimizde: 54.263 ton

İzmir İlimizde: 48850 ton

Tokat İlimizde: 42962 ton

Burdur İlimizde: 24791 ton

Muğla İlimizde: 23325 ton

Hatay İlimizde: 17209 ton

Konya İlimizde: 16942 ton fasulye üretimi gerçekleşmiştir.

İller bazında üretimin en çok görüldüğü bölge Karadeniz olarak görülse de Akdeniz ve Ege bölgesinde de oldukça yaygın bir şekilde üretimi görülmektedir. İklim olarak uygun ortamı bulan taze fasulye yine iç Anadolu bölgesinde de rahatlıkla yetiştirilebilmektedir.