Türkiye Taze Fasulye Üretim Haritası: Taze Fasulye Nerelerde Yetişir? İl İl En Çok Yetiştirilen Bölgeler
Fasulye, taze ve konserve gibi değişik şekillerde değerlendirilebilen besin değeri yüksek olmasının yanı sıra tüm dünyada bol miktarda tüketimi olan bir kültür bitkisidir. A, B1, B2 ve C vitaminleri açısından zengin olan bitkinin tüketimi ülkemizde de oldukça yaygındır. Bu özelliklerden yola çıkmak suretiyle taze fasulye nerelerde yetişir? İl il en çok yetiştirilen bölgeler nerelerdir? Sorularına cevap bulmak için bilgileri derledik.
Yaklaşık 250 yıl kadar önce orta Amerika’dan ülkemize geldiği bilinen kültür bitkisi dünyada çok geniş bir alana yayılmıştır. Hazım edilebilme oranı yüzde seksen beşleri bulan fasulyenin kandaki şeker miktarını da düşürdüğü bildirilmektedir.
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Kaynak: cografyaharita.com
Taze Fasulye Nerelerde Yetişir?
Üretim de en çok Avrupa ve Asya kıtası önemli bir paya sahiptir. Dünya üzerinde en önemli taze fasulye üretimini gerçekleştiren ülke Çin’dir. Ülkemiz ise Çin’in ardından ikinci sırada taze fasulye üretiminde yer almaktadır. Karadeniz bölgesi ise Türkiye’de en çok taze fasulye üreten birinci bölge olarak kayda geçmiştir. Sırık fasulye işçilik ve maliyeti yüksek olduğundan ülkemizde bodur formlu çeşitlerin üretimi daha sık görülmektedir.
Ilık iklim bitkisi olan taze fasulye ilkbahar ve sonbahar devreleri arasında rahatlıkla yetiştirilebilmektedir. Gelişim evresi için 20 ile 25 derece sıcaklık ister. Aşırı nem oranı bitkilerin büyümesini durdurduğundan uygun ortam için doğru anın beklenmesi gerekir. Bodur taze fasulye minimum 10-13, sırık fasulye ise minimum 14-15 derece toprak sıcaklığı ister.
İl İl En Çok Yetiştirilen Bölgeler?
Türkiye’de yaklaşık 600.000 ton civarında taze fasulye bitkisi yetiştirilmektedir. Bu üretimin gerçekleştiği bölgeler; Karadeniz, Akdeniz, ege, iç Anadolu olarak sıralanabilir. İller bazında incelendiğinde ise;
Samsun İlimizde: 67234 ton
Antalya İlimizde: 67161 ton
Mersin İlimizde: 54.263 ton
İzmir İlimizde: 48850 ton
Tokat İlimizde: 42962 ton
Burdur İlimizde: 24791 ton
Muğla İlimizde: 23325 ton
Hatay İlimizde: 17209 ton
Konya İlimizde: 16942 ton fasulye üretimi gerçekleşmiştir.
İller bazında üretimin en çok görüldüğü bölge Karadeniz olarak görülse de Akdeniz ve Ege bölgesinde de oldukça yaygın bir şekilde üretimi görülmektedir. İklim olarak uygun ortamı bulan taze fasulye yine iç Anadolu bölgesinde de rahatlıkla yetiştirilebilmektedir.