Türkiye Toprak Haritası: Türkiye'deki Toprak Tipleri Dağılışı Ve Özellikleri

Türkiye'de de 3 çeşit toprak türü görülmektedir. Bu Toprak bölgelere göre farklılık gösterip dağılımları da farklı bölgelerde olmaktadır. Ülkemizde bulunan toprak çeşitleri; Zonal toprak, Azonal toprak ve İntrazonal topraklardır.

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Kaynak: cografyaharita.com





Zonal Topraklar Tipleri



Ülkemizde yayılma alanının en fazla olduğu toprak türüdür. Zonal toprak ana kayanın ayrılması ile oluşmaktadır. Bitki örtüsü ve iklim bu toprağın oluşması için oldukça önemlidir. Bu toprak tipinin kendi içinde türleri de bulunmaktadır.

Kırmızı renkli Akdeniz toprağı: Bu toprağın diğer bir adı ise Terra-Rossa'dır. Adından da bilindiği gibi Akdeniz ikliminde bulunan bir toprak türüdür.

Kahverengi orman toprağı: Daha çok Karadeniz bölgesinde ormanlarda bulunan bu toprak mineral bakımından oldukça zengindir.

Kahverengi bozkır toprakları: Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgesinde bulunur.

Kestane renkli bozkır toprakları: Mineral bakımından zengindir. İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde bulunur.



Azonal Toprak Tipleri



Türkiye'nin dağlık bölgelerinde bulunan toprak tipleridir.

Kumlu ve tüflü topraklar: Bozdağlar ve Aydın dağlarında bulunur.

Vertisoller: Tarım yapmak için minerali bol oldukça elverişli toprak türüdür. ülkemizde en yoğun olarak Trakya bölgesinde bulunur. Bu toprakta ise genellikle ayçiçeği yetiştirilmektedir.

Kireçli topraklar: İçerisinde çok fazla kireç bulunduran bu toprak humus yönünden de zengindir. Ege bölgesi, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde bulunur.

Tuzlu topraklar: Adından da anlaşıldığı gibi bol miktarda tuz içeren topraklardır. Tuz Gölü ve yakın çevresinde bu Toprak türüne rastlanır. Bunun dışında Ereğli Küçük Menderes ve Burdur Gölü'nde de görülmektedir.

İntrazonal Topraklar



Bu topraklara taşınan topraklarda denir. Akarsular yoluyla taşınmış olan minerallerin birikmesi sonucu oluşur. Genel olarak kum kil ve çakıl taşlarından oluşmaktadır. Türkiye'de ise oldukça az bölgede yer kaplamaktadır. Küçük Menderes Çukurova Bafra ve Büyük Menderes de bulunur.

(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com