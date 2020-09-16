Türkiye Üzüm Üretim Haritası: Üzüm Nerelerde Yetişir? İl İl En Çok Üzüm Yetiştirilen Bölgeler

Üzüm Türkiye'de yetişme alanı en yaygın meyvelerden birisidir. Ayrıca miktar bakımından da en fazla üretilen meyvelerdendir. meyve olarak tüketilmesi halinde şarap yapımında da kullanılmaktadır.



(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com



(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com





Üzüm Nerelerde Yetişir?



Üzüm tarihte en eski meyve ağaçları arasında yer almaktadır. Üzüm üzerinde bulunan meyveler sayesinde şarap keşfedilmiştir. Üzüm yetiştiriciliği dünyada Güney batı Asya, Avrupa ve Amerika'da çok sıklıkla yapılmaktadır. Yetiştirilen bu üzümlerin %70'lik kısmı şarap yapımında kullanılır iken %25'lik kısmı meyve ve %5'lik kısmı diğer amaçlar için kullanılmaktadır.



Ülkemiz üzüm yetiştiriciliği konusunda üreten 6. ülke konumundadır. Ülkemizde genel olarak her bölgede üzüm yetiştirmek mümkündür. Fakat Doğu Anadolu'da yetiştirilen üzün ile Akdeniz bölgesinde yetiştirilen üzümler farklı olur. Birçok üzüm çeşidi bulunmaktadır. Doğu Anadolu'da üzüm yetiştirmek için soğuğa dayanıklı üzümler tercih edilmektedir.



İl İl En Çok Üzüm Yetiştirilen Bölgeler



Soğuğa dayanıklı olan üzümler ülkemizin hemen hemen her yerinde yetiştirilebilse de genellikle belli bölgelerde üretimi yapılmaktadır. Bu bölgeler Ege Bölgesinde İzmir, Manisa illeridir. ayrıca Güneydoğu Anadolu, Marmara ve İç Anadolu'da da yetiştirilmektedir. Fakat üzüm yetiştiriciliği Karadeniz kıyılarında rastlanmaz. Bunun sebebi Karadeniz Bölgesindeki nem ve güneşlenme süresinin azlığıdır. Güneşlenme süresi Karadeniz Bölgesinde azdır. Ayrıca Karadeniz Bölgesinde fazla nem bulunmaktadır. Bu durum üzüm yetiştirmek için uygun olan bir iklim tipi değildir.



Üzümün yetiştirildiği daha birçok il bulunmaktadır. Bu iller; Erzincan, Tekirdağ, Manisa, Tokat, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Antalya, Mersin, Isparta illeridir.



Dünya üzerinde ise Çin, İtalya, ABD, Şili, İspanya, Avusturalya, Portekiz, Macaristan, Yunanistan ve Almanya ülkelerinde üzüm yetiştiriciliği çok sık yapılmaktadır.



Üzüm Yetiştiriciliği İçin Gerekenler



üzüm yetiştirmeden önce iklim tipi incelenmeli ve yeterli bilgiye sahip olunmalıdır.

- Üzüm meyvesi çok serin ve çok yağış olan bölgeleri sevmez. Bu nedenle iklim tipine dikkat edilmesi gerekir.

- Üzümün en verimli olduğu topraklar killi ve su geçirmez topraklardır.

- Daha iyi verim alabilmek için arada gübreleme yapılmalıdır.

- Üzüm fidanlarının bulunduğu bölgelere göre sulama yapılmalıdır.

- Ağustos ayında üzümler olgunlaşır, eylül ayında ise hasat edilmeye başlanır.