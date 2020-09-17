Türkiye Vişne Üretim Haritası: Vişne Nerelerde Yetişir? İl İl En Çok Vişne Yetiştirilen Bölgeler

Önemli bir yaz meyvesi olan vişne tat ve görünüş olarak kiraza benzetmektedir. Ancak kiraza göre daha kırmızı renkli ve ekşi bir tada sahiptir. Sağlığa birçok faydası bulunan vişne ortak iklim özelliklerine sahip bölgelerde yetiştirilmektedir.

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Kaynak: cografyaharita.com





1. Vişnenin En Çok Yetiştirildiği Bölgeler



Vişnenin ülkemizde en çok yetiştirildiği bölge Ege Bölgesidir. Ege Bölgesinin Anadolu’ya daha yakın olan illerinde üretildiği bilinmektedir. İç Anadolu Bölgesi ve Karadeniz Bölgesinde de vişne yetiştiriciliği yaygındır. Ilıman iklime sahip ortamlarda yetiştirilmeye uygundur. Gülgiller ailesine sahip bir bitki olduğu için yağış miktarının fazla olduğu, serin ve nemli hava koşullarına sahip ortamlarda üretime elverişlidir.



2. Vişnenin En Çok Yetiştirildiği İller



Türkiye’de vişne en çok Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin Afyonkarahisar, Kütahya, Denizli ve Bayburt illerinde yetiştirilmektedir. Bu illerdeki üretim miktarı yıllara göre değişiklik göstermektedir. Çünkü ilin aldığı yağış oranı bu durumu etkilemektedir.



3. Vişne Nasıl Yetiştirilir?



Vişne meyvesi Temmuz ve Ağustos aylarında yetiştirilmektedir. Vişne ağaçları soğuk iklim şartlarına dayanıklıdırlar. Gövde ve çiçek bölümleri ayrı olmak üzere -4 dereceden -40 dereceye kadar dayandığı bilinmektedir. Vişne nemli ve zengin topraklarda yetiştirilir. Toprağın türü kumlu, kireçli veya kuru olabilir. Su oranı ve nitrojenin fazla olması gerekmektedir.



Kütahya ve Montmorency olmak üzere iki çeşit vişne bulunmaktadır. Bu çeşitlerin özellikleri benzer olsa renk ve su miktarı gibi bazı farklılıkları da vardır.



4. Vişnenin Sağlığa Faydaları Nelerdir?



Vişne önemli bir antioksidandır ve içerisinde C vitamini barındırır. İnsan sağlığına faydalı bir meyvedir. Uyku düzensizliği problemlerini ortadan kaldırmaya yarar. Sindirim sistemini düzenler. Ayrıca kalp rahatsızlıklarına ve soğuk algınlığına da iyi gelen bir meyvedir.



Meyve suyu, reçel, komposto şekillerinde tüketilmektedir. Ayrıca tatlılarda ve bazı yemeklerde sos olarak da kullanılmaktadır.

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Kaynak: cografyaharita.com