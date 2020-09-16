Türkiye Volkanik Dağlar Haritası: Volkanik Dağlar Nasıl Oluşur, Türkiye'de Nerelerde Bulunur?

Volkanik dağlar farklı şekillerde olabilmektedirler. Volkanik dağların içerisinden yeryüzüne oldukça yüksek sıcaklıklarda lav ismi verilen sıvı ve gazlar çıkar. Oldukça sıcak olan bu lavlar dışarı çıktıklarında akarak önlerine gelen her şeyi yakar. Fakat Türkiye’de aktif olan volkanik dağ yoktur.

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Kaynak: cografyaharita.com





Volkanik Dağlar Nasıl Oluşur?



Volkanik faaliyetlerin sonucunda yeryüzünde oluşan püskürmeler ile açığa çıkan maddelerin birikmesiyle volkanik dağlar oluşur. Katı, gaz ve sıvı halde püsküren bu volkanik maddelerin sıvı olanları lav olarak isimlendirilir. Magma tabakasının bir maddesi olan lavlar volkanik kökenli andezit, granit ve bazalt gibi kayaçların hamurunu oluşturur. Bu maddelerin soğumasıyla birlikte volkanik kökene sahip kayaçlar oluşur. Katı şekilde püsküren maddeler ise tüf olarak isimlendirilen volkan külü, volkan bombası, volkan kumu ve lapill gibi maddelerdir. Volkanik dağlar tüfler ve lav akıntıları başta olmak üzere diğer volkanik maddelerin yeryüzünde soğuması ile oluşmaktadır.



Etkin olan ya da sönmüş olan volkanik dağlar genel olarak koni şeklindedirler. Koni şekli volkanik lavların soğuması ile oluşmaktadır ve bu koni volkan konisi olarak isimlendirirler. Volkan konisinin ağız bölgesi ise krater olarak isimlendirilir. Kraterlerin iç bölgesinde magmaya kadar inmekte olan bir baca bulunur. Kraterden magmaya açılan bu baca da volkan bacası olarak isimlendirilmektedir.



Volkanik Dağlar Türkiye’de Nerede Bulunur?



Türkiye’de bölgelere göre belirli sayılarda volkanik dağlar bulunur. Türkiye’de yer alan volkanik dağların hepsi sönmüş olan volkanik dağlardır. Türkiye’de bölgelere göre bulunan volkanik dağların isimleri:

Marmara Bölgesi: Uludağ

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Karacadağ

Doğu Anadolu Bölgesi: Nemrut, Tendürek, Ağrı ve Süphan Dağları

Akdeniz Bölgesi: Hatay Hassa Bölgesi

Ege Bölgesi: Kula Tepeleri

Karadeniz Bölgesi: Köroğlu Dağları

İç Anadolu Bölgesi: Karacadağ, Karadağ, Hasandağ, Melendiz ve Erciyes Dağları