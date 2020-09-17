Türkiye Yer Fıstığı Üretim Haritası: Yer Fıstığı En Çok Hangi İllerde (Bölgelerde) Yetişir?

Yer fıstığı ortalama %25 protein %46 yağ, karbonhidrat ve %5 mineral bulunduran bir tür meyvedir. Fosfor bakımından zengin olan yer fıstığı aynı zamanda zengin bir B vitamini kaynağıdır. Ayrıca A, C, D ve E vitaminlerini de bünyesinde barındırır. Bu sebeple tüketilmesi oldukça faydalı olan bir üründür.



Yer Fıstığı



Yer fıstığı baklagil familyasına ait bir üründür. Meyveleri toprak altında yetişir. Bu sebeple diğer ürünlerden farklı olarak yetişmektedir. Oldukça yararlı vitamin ve mineral deposu olan yer fıstığı tüketilmesi tavsiye edilen ürünler arasındadır. Yemelik amacı ile tüketilen yer fıstığı aynı zamanda ballık konserveciliğinde, pasta, bisküvi, şekerleme ve ezme yapımında kullanılır.



Yer Fıstığı İklim İsteği



Yer fıstığı; tropikal ve ılıman iklim bölgelerinde yetişi. Isı ve güneş isteği oldukça fazladır. Aylık ortalama ısı isteği 20 derece kadar ölçülür. Çimlenme döneminde sıcaklığın maksimum 12-13 derece olması gerekir. Bu sebeple ülkemizde yetişmesi mümkün olan bir üründür.



Yer Fıstığı Toprak İsteği



Yer fıstığı sesi seçici bir toprak yapısına sahip üründür. Gevşek yapıda kumlu topraklarda daha verimli olur. Ayrıca organiklerce zengin olan topraklar tercihidir.



Yer Fıstığı En Çok Hangi İllerde Yetişir?



Ülkemizi yer fıstığı yetiştiriciliği yapılabilen ülkeler arasında yer alır. Akdeniz Bölgesi, Batı Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Marmara bölgeleri yer fıstığı yetiştiriciliği yapılan bölgelerdir. Adana, Osmaniye, İçel, Antalya, Kahramanmaraş, Aydın ve Muğla illeri yer fıstığı üretiminin en çok yapıldığı iller olarak bilinmektedir. Ilıman iklim seven yer fıstığının daha çok Akdeniz Bölgesi'nde üretimi yapılmaktadır. Yer fıstığı Dünya üzerinde ise en çok Çin’de yetişir. Çin'in ardından Hindistan yer fıstığı yetiştiriciliğinde ikinci sırada yer alır. Nijerya, Amerika Birleşik Devletleri ve Sudan diğer önemli yer fıstığı üreticileri içerisinde bulunur.

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Kaynak: cografyaharita.com