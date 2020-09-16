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    16.09.2020 - 02:36 |

    Türkiye'nin Gölleri Haritası: Türkiye'de Bulunan Doğal Göllerin İsimleri Ve Özellikleri Nelerdir?

    Türkiye genelindeki göller doğal ve yapay olmak üzere iki türe ayrılır. Doğal göller ise kendi içerisinde yapılarına göre altı çeşide ayrılır. Yakınındaki ülkelere oranla Türkiye'deki göl sayısı ortalamanın altındadır. Türkiye'de 100'ün üstünde doğal göl bulunuyor. Bunların büyük çoğunluğu ise tektonik ve doğal set gölleridir. Türkiye'de bulunan doğal göllerin isim ve özelliklerini sizin için derledik.

    Türkiye'nin Gölleri Haritası: Türkiye'de Bulunan Doğal Göllerin İsimleri Ve Özellikleri Nelerdir?

    Türkiye'de az sayıda volkanik ve karstik göller de bulunuyor. Nemrut Kaldera Gölü, dünyadaki en büyük volkanik göllerden biri olup Bitlis sınırları içerisinde yer almaktadır. Timraş ve Avlan Gölü ülkenin en derin karstik gölleri arasındadır.

    Türkiye'nin Gölleri Haritası (Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)
    Kaynak: cografyaharita.com



    Türkiye'nin En Büyük Gölleri

    Van Gölü, Türkiye'nin en büyük gölüdür ve 3.713 kilometrekaredir. Genişliği 80 kilometre olan gölün ortalama derinliği ise 171 kilometredir. Van Gölünün en önemli özelliklerinden biri hem tuzlu hem de sodalı olmasıdır. Aynı zamanda dünyanın en büyük sodalı gölüdür. T

    uz Gölü'nün yüz ölçümü 1300 kilometrekaredir. Türkiye'nin en büyük ikinci gölü olan Tuz Gölü İç Anadolu'da yer alıyor. Konya ve Aksaray sınırları içerisindeki göl, ülkenin tuz ihtiyacının %50'sini karşılamaktadır. Göller Yöresinde yer alan Beyşehir Gölünün dört tarafı dağlarla çevrilidir. Uzunluğu 45 kilometre olan Beyşehir Gölü, Isparta ve Konya illerinde yer alıyor.

    Türkiye'de Bulunan Doğal Göller ve Özellikleri

    Marmara Bölgesinin düzlük olması ova ve göl bakımından zengin bir coğrafyaya sahip olmasını sağlamıştır. Turizm açısından da önemli bir konumda olan Ulubat Gölü, Bursa'da yer alır. Küçükçekmece ve Büyükçekmece Göllerinin yanı sıra Sapanca, İznik, Durusu ve Sapanca Gölü de Marmara Bölgesinde yer alıyor.

    Karadeniz Bölgesinin iklim ve coğrafi şartları göl oluşumunu engellemiştir. Melent ve Abant Gölü bu bölgenin en büyük gölleri arasındadır. Abant Dağları ile çevrilmiş olan Abant Gölü yüzey rakımı 1.328 metredir. Gölün yakında bulunan tabiat parkı gölün, daha fazla sayıda turist tarafından ziyaret edilmesini sağlamıştır.

    Ege Bölgesi de Karadeniz gibi göl bakımından zengin değildir. Gediz Gölü, bölgenin sınırları içerisindedir. Türkiye'nin diğer büyük gölleri şunlardır: Marmara Gölü, Seyfe Gölü, Aktaş Gölü, Düden Gölü, Karataş Gölü ve Erçek Gölü.

     

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