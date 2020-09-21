Türkiye'nin Ham Petrol Ve Doğalgaz Boru Hatları Haritası: Doğalgaz Olan Şehirler Hangileridir?

Türkiye enerji piyasasında oldukça büyük bir öneme sahiptir. Önemli doğal gaz ve petrol üretici ülkeler ve tüketiciler arasında transit bir konuma sahip olması ülkemiz açısından oldukça önemlidir.

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Kaynak: cografyaharita.com





Türkiye Ham Petrol ve Doğal Gaz Boru Hatları



Ülkemizin bulunduğu jeostratejik konumu küresel enerji piyasasında önemli bir yere gelmesini sağlamıştır. Türkiye önemli petrol ve doğal gaz üreticiler ile tüketiciler arasında bulunduğundan enerji piyasasında ülkemizin rolü de gün geçtikçe artmaktadır.



Türkiye Dünya üzerinde kanıtlanmış olan petrol ve doğal gaz rezervlerinin yaklaşık olarak yüzde 70'inden fazlasının bulunduğu Orta doğu ve Orta Asya ülkelerine komşudur. Bu nedenle enerji güvenirliği açısından da çok önemlidir. Bu nedenle ülkemiz ihtiyacı duyduğu enerjiyi bu bölgelerden ithal etmektedir. Aynı zamanda diğer ülkelere enerji nakliyesinde bulunmaktadır.



Ülkemizin enerji piyasasındaki önemi çok büyüktür. İnşa edilmiş ve edilmeye devam edilen boru hatları ile birlikte ülke enerji ithalatçısı ve ihracatçısı arasında bir köprü görevinde bulunmaktadır. Bu sebeple ülkemizden geçen boru hatları da ülkemiz için oldukça büyük bir önem taşımaktadır.



Ülkemizde yapılmış ve uygulanmış boru hatları dışında hala devam eden boru hattı projeleri de bulunmaktadır. Bu projeler şunlardır:



- Rusya Türkiye Doğal gaz Boru Hattı

- Mavi Akım Gaz Boru Hattı

-Doğu Anadolu Doğal gaz Ana İletişim Hattı

-Bakü, Tiflis, Erzurum Doğal gaz Boru Hattı



Doğalgaz Olan Şehirler Hangileridir?



Doğal gaz ülkemiz için çok önemli olmasının yanı sıra ısınma anlamında vatandaşlarımız içinde ayrı bir öneme sahiptir. Günümüzde ülkemizde bulunan 81 ile doğal gaz verilmektedir. 2015 yılına kadar bazı illerde doğal gaz bulunmuyordu. Bu iller Bingöl, Bitlis, Mardin, Tunceli, Hakkari, Şırnak ve Artvin illeridir. 2015 yılı itibari ile bu illere de doğal gaz ulaşmış durumdadır. Böylelikle ülkemizde doğal gaz kullanmayan hiçbir il merkezi bulunmamaktadır.