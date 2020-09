Türkiye'nin Karayolları Haritası: İl Sınırları İle Birlikte Türkiye'de Bulunan Otoyollar

Karayolu ağı bir ülkenin oldukça önemli ulaşım ağıdır. Özellikle karayolları en kuytu köşelere bile ulaşımın sağlanabildiği için bölgelerin gelişmesi karayollarının gelişmesi ile doğru orantılı olarak sağlanır. Bu sebeple karayolu ulaşımına önem verilmesi gerekmektedir. Son yıllarda yapılan Karayolları çalışmasından dolayı ülkemizde de birçok yeni ve altyapılı karayolu yapımı sürmektedir.

(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com





Türkiye'nin Karayolları Haritası



Türkiye en ücra köşelerine bile ulaşımın sağlanabildiği ülkelerden biridir. Özellikle kara ulaşımı her bölgeye yapılabilmektedir. Her geçen yıl teknik bilginin artması, teknolojinin gelişmesi modernleşme ile birlikte Karayolları ağı da gelişmektedir. Bu sebeple Türkiye'nin her bölgesine her türlü karayolu ulaşıma yapılabilmektedir.



İl Sınırları İle Birlikte Türkiye'de Bulunan Otoyollar



Ülkemizde ulaşım hattının gelişmesini sağlamak amacıyla otoyol yapımına oldukça önem verilmektedir. Otoyollar sayesinde ulaşım daha hızlı sağlanabilirken, yolların genişliği güvenli olması yolculuk süresini kısaltması açısından otoyol kullanımı da oldukça avantajlıdır.

Ülkemizde mevcutta bulunan otoyollar;

İstanbul 1. Çevre yolu 23 kilometre

İstanbul 2. Çevre Yolu 38 kilometre

Avrupa otoyolu 231 kilometre

Anadolu otoyolu 379 kilometre olarak belirlenirken

Son yıllarda trafiğe açılan İstanbul İzmir otoyolu 407 kilometre

Kuzey Marmara Otoyolu 431 kilometre bağlantı yollarıyla birlikte hizmet vermektedir.

Ankara çevre yolu 107 kilometre ile hizmet verirken

Tarsus- Ankara yolu 432 kilometre ile hizmet vermektedir. Tarsus- Ankara otoyolu arasında Niğde-Ankara arası 275 kilometrelik alanda inşa faaliyetleri devam etmektedir.

Bursa Sivrihisar yolu 238 kilometre bir planlamayla otoyol hizmetine başlamış olan güzergahtır. Ancak Sivrihisar- Yeşilhisar arasında 244 kilometrelik alanda planlama aşamasındadır.

İzmir çevre yolu 60 kilometre

İzmir Çeşme yolu 77 kilometre

Kuzey Ege otoyolu 76 kilometre ile hizmet vermektedir.

Toprakkale- İskenderun 75 kilometre

Gaziantep çevre yolu 35 kilometre ile hizmet verirken planlaması devam eden ve inşa halinde olan birçok otoyol çalışması da bulunmaktadır.