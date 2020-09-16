Türkiye'nin Ovaları Haritası: Türkiyede'ki Ovalar Nerelerdedir, Özellikleri Nelerdir?

Haritada yüksekliği 200 metreden az olan ovalar koyu yeşil renkle gösterilir. Sarı renkli olan ovaların yüksekliği ise 500 - 1000 metre arasındadır. 1500 metreden yüksek ovalar ise dağlar gibi kahverengi gösterilmektedir.

(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com





Türkiye'nin En Büyük Ovaları ve Özellikleri



Kuzeyinde Toros Dağlarının bulunduğu Çukurova Delta Ovası, Türkiye'nin en büyük ovasıdır. Akarsuların yüksek seviyede alüvyon taşıması sonucu oluşmuştur. Üzerinde birçok sulama tesisi bulunan ova bölgedeki tarımsal faaliyetlerin merkezi konumundadır. Yeraltı kaynakları bakımından da zengin olan Çukurova Delta Ovası kurşun, demir, çinko ve krom gibi değerli madenler çıkarılıyor. Çıkarılan diğer madenler arasında ponza ve kireç taşı da yer almaktadır.



Türkiye'nin bir diğer büyük ovası Konya'dadır. Konya Ovası, yeni yapılan sulama projeleri ile birlikte tarımsal faaliyetlerde önemli bir yer tutar.



Türkiye'deki Ovalar Nerelerdedir?



Türkiye'de en fazla ova, Akdeniz Bölgesinde yer alır. Toros Dağlarının iç kesiminde yeraltı ve yer üstü kaynakları bakımından oldukça zengin ovalar bulunuyor. Bölgedeki tektonik ovalar İSE Kahramanmaraş ve Amik Ovasıdır. Seyhan ve Ceyhan ovaları da Çukurova'nın büyük kısmını oluşturur. Akdeniz ikliminin görüldüğü bölgede Kınık, Kumluca Söğüt ve Antalya ovaları da bulunuyor.



İç Anadolu bölgesi de yüksekliği en az olan bölgelerden biridir. Zengin akarsu kaynaklarının birçok ovaların büyük kısmı, tektonik kaynaklıdır. Çukur, Aksaray ve Develi Ovası tarımsal üretimin dışında yerleşim alanı olarak da kullanılıyor. İç Anadolu'nun diğer önemli ovaları arasında Ankara Ovası, Akşehir Ovası ve Eskişehir Ovası yer alıyor.



Yüksekova, Erzurum ve Malatya Ovası ise Doğu Anadolu'nun en büyük tektonik ovaları arasında yer alır. Tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu Ege Bölgesinin en büyük ovaları ise Büyük Menderes, Küçük Menderes ve Bakırçay Ovasıdır. Havza büyüklüğü 17. 434 kilometrekare olan Ergene Ovası, Marmara Bölgesinde yer alan en büyük ovadır. Ergene Ovası, Tekirdağ, Çanakkale ve Kırklareli'nin bir kısmını oluşturur.