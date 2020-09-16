Türkiye'nin Plâtoları Haritası: Türkiye'deki Platolar, İsimleri Ve Başlıca Özellikleri

Platoların meydana geliş biçimleri farklılık göstermektedir. Dağlar arasındaki geniş ve yatay düzlüklerin akarsu vadileri tarafından yarılmasıyla oluşan platolar vardır. Volkan patlamalarında lavların oluşturduğu tabakaları akarsuların yarmasıyla oluşan platolar vardır. Son olarak da aşınarak deniz seviyesine alçalan düzlüklerin tekrar yükselip akarsular tarafından yarılmasıyla oluşan platolar vardır. Ülkemizde fazla sayıda bulunmakta ve bu platolar da farklı farklı şekillerle meydana gelmektedir.

(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com





1. Türkiye'de Platoların Bulunduğu Bölgeler



Türkiye'nin platoları haritasına göre ülkemizde her bölgede plato bulunmaktadır. Ülkemizdeki platoların çoğunluğu 4. jeolojik zamanda meydana gelmiştir. Plato yükseklikleri bölgelerimizin coğrafi özelliklerine göre değişiklik göstermektedir.



Platoların en çok bulunduğu bölgemiz İç Anadolu Bölgesidir. Bu bölgede Tuz Gölü çevresinde sıklıkla platolara rastlanmaktadır. Ancak ülkemizdeki en yüksek platolar Doğu Anadolu Bölgesinde bulunur. Çünkü toptan yükselmenin en çok olduğu bölge olma özelliğine sahiptir.



2. Türkiye'deki Platoların İsimleri ve Özellikleri



Platoların oluşum şekillerinde göre bulunduğu bölgeler farklıdır. Bu platolardan bazılarının isimleri ve özellikleri:

Akdeniz Bölgesinde bulunan Taşeli Platosu ile Teke Platosu, karstik plato olma özelliğine sahiptir. Bu platolarda kıl keçisi yetiştirilir.

Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan Erzurum-Kars Platosu, lav platosuna örnektir. Ayrıca ülkemizde büyükbaş hayvancılığın en çok yapıldı platosu olma özelliğine sahiptir.

Karadeniz Bölgesindeki Perşembe Platosu, Marmara Bölgesindeki Çatalca-Kocaeli Platosu ise aşınım platosudur. Ayrıca bu plato ülkemizdeki en alçak plato olma özelliğine sahiptir.

Haymana, Cihanbeyli, Gaziantep, Şanlıurfa, Obruk, Uzunyayla ve Yazılıkaya platoları yatay duruşlu plato oluşumuna örnektir.



3. Platoların Kullanılma Amaçları Nelerdir?



Platolarda tahıl tarımı yaygındır ve tahıl üretimi için kullanılan bölgelerdir. Yüksek platolar ise büyükbaş hayvancılığa elverişlidir. Alçak platolar da küçükbaş hayvancılık (koyun ve tiftik keçisi vb.) mümkündür.

(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com