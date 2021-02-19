TUSİD’den öğrenecekler

Bu kapsamda “TUSİD’le Endüstriyel Mutfak Teknolojileri” ismiyle müfredatta yer alacak ders, Burçin Akkan ve İbrahim Arslanoğlu yönetiminde verilecek. İş birliğiyle ilgili bilgi veren Okan Üniversitesi Gastronomi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi İlkay Gök, mezun öğrencilerin endüstriyel mutfak tasarlayabilecek donanıma sahip yönetici adayı olarak hayata atılmasını istediklerini belirterek, “İş birliğimizin, öğrencilerimizin mesleki kariyerlerine katkı sağlamada çok değerli bir adım olduğunu düşünüyorum” dedi.

TUSİD Başkanı Güçlü Kaplangı ise Türk endüstriyel mutfak üreticilerinin birikimini öğrencilere aktarmaktan mutluluk duyacaklarını dile getirdi. İyi yetişmiş gastronomi öğrencilerinin Türk mutfağının ve endüstriyel mutfak sanayisinin dinamosu haline geleceğine inandıklarını söyleyen Kaplangı, işin teknolojisine ilgi duyan öğrencileri sektöre kazandıracaklarını belirtti.