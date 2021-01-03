Tutumlu Zıt Anlamlısı Nedir? Tutumlunun Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Tutumlu kelimesinin ifade ettiği durumun tersini ifade etmek için kullanılan kelimeye zıt bir diğer ifade ile karşıt anlamlı kelime denilmektedir.



Tutumlunun Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Günlük yaşantımız içerisinde en fazla kullandığımız ve duyduğumuz kelimelerden biri hiç şüphesiz tutumlu kelimesidir. Çünkü özellikle tasarrufun önem kazandığı günümüzde tutumlu kelimesi ifade ettiği anlam bakımından çok daha büyük bir önem taşımaktadır. Tutumlu kelimesinin karşıt diğer bir ifade ile zıt anlamlısı kelimeler de günümüzde fazlaca kullanılan sözcükler arasında bulunmaktadır.



Bir insanın bir şeyi yalnızca ihtiyacı kadar kullanması durumunu ifade eden tutumlu kelimesinin birden fazla zıt anlamı olan kelime bulunmaktadır. Buna göre;



Tutumlu kelimesinin zıt anlamı olan kelimeler; savurgan ve müsrif kelimeleridir.