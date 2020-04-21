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    HaberlerEğitim Haberleri Uçak Eş Anlamlısı Nedir? Uçak Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler
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    21.04.2020 - 02:47 |

    Uçak Eş Anlamlısı Nedir? Uçak Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

    Uçak aynı anlamı ile beraber okunuşu ve yazılışı farklı olsa bile eş anlamlısı üzerinden tabir edilebilmektedir. Uçak kelimesinin diğer ifadesini öğrenebilir ve farklı yerlerde kullanabilirsiniz. Uçak eş anlamlısı nedir? Uçak kelimesinin eş anlamı olan sözcükler.

    Uçak Eş Anlamlısı Nedir? Uçak Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

    Kanatlarının alt kısmından havanın yaptığı basınç ile yükselen ve ilerleyebilen motorlu taşıtlar uçak olarak bilinmektedir. Uçak kelimesi aynı zamanda bu anlamı eşliğinde TDK üzerinden, ‘teyyare’ eş anlamlısı ile karşılık bulunmaktadır.

    Uçak Eş Anlamlısı Nedir?

    Günümüzün en önemli taşıt araçları arasında uçak ilk sırada geliyor. Daha hızlı ve çabuk varma imkanı sağlarken, ayrıca uluslararası yolculuğu mümkün kılmaktadır. Uçak kelimesi eş anlamlı olarak aynı zamanda teyyare üzerinden ele alınabilmektedir. Eski zamanlarda çok sık kullanılan bu kelime, günümüzde pek fazla değerlendirilmiyor.

    Uçak Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

    İnsan hayatına ulaşım noktasında vazgeçilmez taşıtlarından biri olarak uçak ilk sırada yer almaktadır. Bu kelimeyi eş anlamlı olarak ayrıca ‘teyyare’ üzerinden de değerlendirebilir ve kullanabilirsiniz.

    ‘’Uçak bugün rötar yaptı.’’

    ‘’Bu fabrikada zamanında birçok teyyare üretimi yapılmış.’’

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