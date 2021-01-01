Ucuz Zıt Anlamlısı Nedir? Ucuzun Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Ucuz ile eş anlamlı olan diğer kelimeler şu şekilde sıralanabilir: Kalitesiz, bozuk, ehven ve değersiz. Bu kelime ''Sudan ucuz'' deyimi başta olmak üzere birçok tabirde sıklıkla kullanılır.



Ucuzun Zıt Anlamı Olan Kelimeler



1- Pahalı:



Fiyatı normalin ya da beklenilenin üstünde olan şeyler için pahalı denir. Ateş Pahası, Pahalıya Patlamak ve Cep Yakıyor deyimleri de pahalı anlamına gelir.



Örnek cümleler:



1.A- Araba fiyatlarının bu kadar pahalı olmasını beklemiyordum.

1.B- Eskiden kitaplar bu kadar pahalı değildi.



2- Masraflı:



Sarf kökünden türeyen masraf sözcüğü Arapça kökenlidir. Masraflı kelimesi ise ucuzun zıt anlamlısıdır.



Örnek Cümle:



Bu yolculuk bizim için çok masraflı oldu.



3- Lüks:



Latince kökenli olan lüks kelimesi, çok pahalı anlamında gereksiz harcamalar için kullanılır.