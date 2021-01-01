Ucuz Zıt Anlamlısı Nedir? Ucuzun Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Fiyatı benzer ürünlere oranla daha uygun olan şeyler için ucuz sıfatı kullanılır. Hesaplı ile eş anlamlı olan ucuz kelimesi anlamca olumsuz cümlelerde de yer alır. Mecazi olarak güvenilmez ve çıkarcı insanlar için de ucuz denir. Ucuz zıt anlamlısı nedir? Sizin için örnek cümleler ile birlikte derledik.
Ucuz ile eş anlamlı olan diğer kelimeler şu şekilde sıralanabilir: Kalitesiz, bozuk, ehven ve değersiz. Bu kelime ''Sudan ucuz'' deyimi başta olmak üzere birçok tabirde sıklıkla kullanılır.
Ucuzun Zıt Anlamı Olan Kelimeler
1- Pahalı:
Fiyatı normalin ya da beklenilenin üstünde olan şeyler için pahalı denir. Ateş Pahası, Pahalıya Patlamak ve Cep Yakıyor deyimleri de pahalı anlamına gelir.
Örnek cümleler:
1.A- Araba fiyatlarının bu kadar pahalı olmasını beklemiyordum.
1.B- Eskiden kitaplar bu kadar pahalı değildi.
2- Masraflı:
Sarf kökünden türeyen masraf sözcüğü Arapça kökenlidir. Masraflı kelimesi ise ucuzun zıt anlamlısıdır.
Örnek Cümle:
Bu yolculuk bizim için çok masraflı oldu.
3- Lüks:
Latince kökenli olan lüks kelimesi, çok pahalı anlamında gereksiz harcamalar için kullanılır.