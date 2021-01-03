Ufak Zıt Anlamlısı Nedir? Ufağın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Ufak kelimesinin eş anlamı küçük olarak belirtilmiştir. Bununla beraber ufak kelimesinin zıt anlamı da bulunmaktadır. Ufak kelimesinin zıt anlamı ise; iri olarak tanımlanmıştır. Ufak kelimesi, Türkçede çok sıklıkla kullanılan bir kelime şeklinde belirtilebilir.



Ufağın Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Ufak kelimesinin zıt anlamı, yalnızca bir tanedir. Ufak kelimesinin zıt anlamı; iri olarak belirtilmiştir. İri kelimesi ile pek çok cümlenin kurulduğunu belirtmek gerekir. İri kelimesine örnek vermek gerekirsek;



- Şu adamın iriliğine baksanıza!

- Şu ufaklığa bakın, ne kadar da tatlı.



Ufak ve iri kelimelerine örnekler yukarıdaki gibi verilebilir. İri kelimesi, ufak kelimesinin zıddıdır. Bu kelimenin zıddının ne olduğunu merak edenler için bu şekilde belirtmek doğru olacaktır.