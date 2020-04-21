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    HaberlerEğitim Haberleri Ülke Eş Anlamlısı Nedir? Ülke Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler
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    21.04.2020 - 02:42 |

    Ülke Eş Anlamlısı Nedir? Ülke Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

    Farklı eş anlamlıları bulunan ve Türkçede yaygın kullanılan sözcüklerden biri olarak ülke öne çıkıyor. Bu doğrultuda ülke kelimesinin değişik eş anlamlı sözcüklerini öğrenerek farklı yerlerde kullanabilirsiniz. Ülke eş anlamlısı nedir? Ülke kelimesinin eş anlamı olan sözcükler.

    Ülke Eş Anlamlısı Nedir? Ülke Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

    Ülke kelimesi taşıdığı anlam üzerinden hem bireysel hem de toplumsal açıdan çok önemli bir yere sahiptir. İnsanların yuvam dediği toprak parçası üzerinde hayatını sürdürdü yere ülke denmektedir. Bu kelime için eş anlamlı olarak TDK'ya göre, ‘vatan’ kelimesi karşımıza çıkıyor.

    Ülke Eş Anlamlısı Nedir?

    Ülke kelimesi birden fazla eş anlamlı sözcük ile beraber ifade edilebilmektedir.

    - Vatan,
    - Yurt,
    - Memleket,
    - Diyar,

    Bu şekilde değişik cümlelerde amaca göre kullanabilirsiniz.

    Ülke Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

    Ülke sınırları çizilmiş olarak insanların uzun yıllardır yaşadığı ve yuva dediği topraktır. Verilen bu anlam ile beraber ülke kelimesini özellikle vatan eş anlamlısı eşliğinde kullanabilirsiniz.

    ‘’Dünyanın en büyük ülkelerinden birinde yaşıyorum.’’

    ‘’Vatan sevgisi bizde hiçbir zaman bitmez.’’

    Aynı zamanda yurt ve memleket ile beraber diğer kelimeleri de eş anlamlı olarak aynı şekilde kullanabilirsiniz.

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