Ummadığın Taş Baş Yarar Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Ummadığın taş baş yarar atasözü en çok kullandığımız atasözleri arasında olduğunu söylemek mümkündür. Bu atasözünde anlatılmak istenen bir kişinin beklemediğin şeyi yapıyor oluşu da denebilir.

Ummadığın Taş Baş Yarar Atasözünün TDK' ya Göre Anlamı Nedir?

Ummadığın taş baş yarar atasözünün TDK sözlüğüne göre anlamı şudur;

- Küçük veya önemsiz şeyler de çoğu kez büyük etkiler yapabilir. Anlamında kullanılan bir sözdür. Yani beklenmedik kişilerden ummadığınız şeyleri yapabildiğini söylemektedir.

Ummadığın Taş Baş Yarar Atasözünün Kısa Açıklaması

Ummadığın taş baş yarar atasözünü günlük hayatta sıklıkla duymaktayız. Beklemediğin kişiden beklemediğin şeyler bulabilirsin anlamındadır. Bu atasözünün cümle içinde kullanımına örnek verecek olursak;

- Abimin elinden bu işin geldiğini bilmiyorduk. (Ummadığın taş baş yarar)