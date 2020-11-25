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    25.11.2020 - 14:01 |

    Ummadığın Taş Baş Yarar Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Atasözleri hayatımızda oldukça büyük öneme sahiptir. Geçmişten günümüze deneyimler sonucu aktarılmıştır. Oldukça doğru sözleri kapsayan atasözleri birçok deneyimler sonucu oluşmuştur. Atasözleri bizim değerimizdir. Atasözleri yol gösterme ve öğüt niteliği taşımaktadır. Bu atasözlerinden birsi de ummadığın taş baş yarar atasözüdür. Bu atasözü hakkında merak edilen tüm detayları sizler için derledik.

    Ummadığın Taş Baş Yarar Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Ummadığın taş baş yarar atasözü en çok kullandığımız atasözleri arasında olduğunu söylemek mümkündür. Bu atasözünde anlatılmak istenen bir kişinin beklemediğin şeyi yapıyor oluşu da denebilir.

    Ummadığın Taş Baş Yarar Atasözünün TDK' ya Göre Anlamı Nedir?

    Ummadığın taş baş yarar atasözünün TDK sözlüğüne göre anlamı şudur;

    - Küçük veya önemsiz şeyler de çoğu kez büyük etkiler yapabilir. Anlamında kullanılan bir sözdür. Yani beklenmedik kişilerden ummadığınız şeyleri yapabildiğini söylemektedir.

    Ummadığın Taş Baş Yarar Atasözünün Kısa Açıklaması

    Ummadığın taş baş yarar atasözünü günlük hayatta sıklıkla duymaktayız. Beklemediğin kişiden beklemediğin şeyler bulabilirsin anlamındadır. Bu atasözünün cümle içinde kullanımına örnek verecek olursak;

     - Abimin elinden bu işin geldiğini bilmiyorduk. (Ummadığın taş baş yarar)

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