Üniversite sınavları bir ay ertelendi

Koronavirüs salgını nedeniyle okulların açılmasının 30 Nisan’a ertelenmesinin ve evden eğitime devam edileceğinin duyurulmasının ardından üniversitelerde de bahar dönemi için yüz yüze eğitim sona erdi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç dün yaptığı basın toplantısında, bu yıl, bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sürdürmeye karar verdiklerini duyurdu. “Uzaktan eğitim, açıköğretim ve dijital öğretimle sunulamayacak program, ders ve uygulamalı dersler yaz aylarında tamamlanacak” diyen Saraç, uzaktan eğitimin lisans, ön lisans ve lisansüstü olmak üzere tüm düzeyler için geçerli olduğunu söyledi.

YÖK Başkanı Saraç, açıklamasında yaklaşık 2 milyon adayın merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) da 25-26 Temmuz’da yapılmasının kararlaştırıldığını duyurdu. Sınavlar önceki takvime göre 20 21 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacaktı.

MEB ile uyum içinde

Sınavı erteleme kararını, tedbirli olmak ve öğrencilerin salim ve dingin bir zihinle hazırlanarak sınava girmeleri için aldıklarını dile getiren Saraç, bu takvimi ÖSYM ile birlikte sürdürdüklerini kaydetti. Öğrencilerin ve ailelerinin rahat olmasını, bu konudaki planlarının tamam olduğunu belirten Saraç, şunları söyledi:

“YKS’de sorulacak müfredat ile ilgili önceliğimiz bugünün gerçeklerinin yansıdığı bir şekilde öğrencilerimizin lehine olanı aramaktır. Sınavda sorulacak sorular, bu soruların kapsamı ve alanları Milli Eğitim Bakanlığı ile uyum içinde onlardan gelen tekliflere göre şekillenecektir. Yükseköğretime giriş sınavlarının ortaöğretimi desteklemesi gerektiğinin farkındayız. Sınava girecek öğrencilerimiz şu açıdan rahat olsunlar. Daha önce yapılan çerçevede bir sınav olacaktır. Fırsat eşitliği ve sosyal adalet bizim vazgeçmeyeceğimiz bir esasımızdır.”

LGS 7 Haziran’da

Sınavlarla ilgili tüm gelişmeler, öğrenciler tarafından dikkatle takip edilirken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk dün, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavların ertelenmeyeceğini, 7 Haziran’da yapılacağını duyurdu. Salgının seyrine bağlı olarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun tavsiyelerini takip edeceklerini kaydeden Selçuk, LGS’nin sadece birinci dönem müfredatından yapılacağını kaydetti. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün de sosyal medya üzerinden, YKS tarihlerinin ertelenmesiyle değişen, güncel sınav takviminin kamuoyuna duyurulacağını kaydetti. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 25-26 Temmuz’da yapılacaktı. YKS’nin bu tarihlere alınmasıyla bu sınavlara girecek 1 milyon civarında aday, yeni tarihin ne olacağını merak ediyor?

YÖK’ten gençlere çağrı: Kabullenelim

Koronavirüs salgını nedeniyle eğitimin kesintiye uğramaması için 23 Mart’tan itibaren uzaktan eğitime başladıklarına dikkat çeken YÖK Başkanı Saraç, konuşmasında dünyadaki eğitimle ilgili gelişmelere de değindi. Saraç’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

EĞİTİM TAKVİMİ DEĞİŞEBİLİR: Yaz okulunun bitiş tarihleri göz önünde tutularak önümüzdeki yıl eğitim öğretim takvimini belirleyeceğiz. Bu hususta da geçmiş yıllarda sıra dışı durumlarda gerçekleştirdiğimiz uygulamalar ve tecrübeler ışığı altında bu konuyu yönetebileceğimize inanıyoruz. Dolayısıyla şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Kontrolden çıkan bir durum söz konusu olmadan inşallah bu olağanüstü zor süreci yöneteceğiz ve en az hasarla atlatacağız.

ÖĞRENCİ BULUNMAMALI: Kampüslerde rektörlüklerce gerekli görülmeyen durumlar dışında öğrenci bulunmaması en doğru olandır. Bu konuda üniversitelerimiz gerekli tedbirleri alacaktır. İdari ve akademik personelin ise asgari oranda ve seyreltilerek görevlerini yapmaları için gerekli tedbirlere dair bir müddetten beri yönlendirmelerimiz ve kararlarımız bulunmaktadır. Üniversitelerimizle daimi olarak 7/24 irtibat halindeyiz.

KURALLAR DEĞİŞTİ: Gençlerimiz her şeyin daha önceki gibi yürümesini ve rutinin değişmemesini beklememeliler. Dünya iki ay önceki dünya değildir. Kurallar değişti, demokrasinin bayraktarlığını yapan devletlerin en basit insan haklarına bile kamu yararı için kısıt getirdiği günleri yaşıyoruz. Dolayısıyla gençlerimizin de beklentilerinin ve taleplerinin bu çerçevede olması lazımdır. Bilmelidirler ki Amerika ve Avrupa ülkelerinde öğrencilerin eğitim öğretimleri de sonlandı, bir kısmı ise uzaktan öğretim ve dijital öğretimi hocalarına tavsiye etti. Fakat birçoğu sadece üniversiteleri kapattı ve belirsizlik ortamı sundu öğrencilerine. Bizler de biliyoruz ki, uzaktan öğretim ve dijital öğretim yöntemleri örgün öğretimin alternatifi olamaz. Fakat sevgili öğrencilerimiz, yaşadığımız bu olağanüstü günlerde örgün öğretime ara vermek durumundayız. Bazı programlar uzaktan öğretimle, açık öğretimle sürerken bazıları yaz okuluna kalabilir. Bu yeni durumu kabullenmek durumundayız.

BİNLERCE MATERYAL VAR: YÖK olarak bu zor sürecin geleneksel yöntemlerle sürdürülemeyeceğini biliyoruz. Bundan dolayı bu mücadeleyi farklı bir kulvarda sürdürmemiz gerektiğini düşünerek bir yıl önce başlattığımız uzaktan öğretim ve dijital öğrenme imkânlarını devreye soktuk. Her gün binlerce materyal öğrencilerimize dijital ortamda sunulmakta, her gün yeni sanal sınıflar devreye sokulmakta.

TÜM ÜNİVERSİTELERE AÇILDI: Diğer taraftan açık öğretim fakültelerindeki eğitim öğretim de devam etmekte. İlaveten bu üç üniversitemizin katkılarıyla açık öğretimdeki programların ders materyallerini dijital ortamda YÖK Dersleri Platformu adı altında bütün üniversitelerimize açtık. Bu platform diğer üniversitelerimizin de katkılarıyla sürekli gelişmekte ve zenginleşmektedir.

BİLİM ÇARKI DURMAMALI: Toplumun bütün katmanlarının etkilendiği, Avrupa Birliği gibi küresel projelerin bile anlamını kaybettiği bu süreçten üniversitelerin, bilimin, akademinin etkilenmemesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Fakat bize düşen bilimsel süreçlerin, akademik faaliyetlerin en az hasarla bu badireyi atlatmasına çalışmaktır. Zira bu süreç sonlandığında en büyük görev yine bilime ve akademiye düşecektir. Onun için Devletimizin bilim çarkı hiçbir zaman durmamalıdır. Türk yükseköğretimi pek çok ülkede olmayan bir tecrübeye sahiptir. Bu tecrübe bugünler içindir ve bu tecrübeden azami oranda istifade etmekteyiz.

‘Uzaktan eğitim istemiyoruz’

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın açıklamasından sonra sosyal medyada görüşlerini paylaşan öğrencilerden bazıları kararı doğru bulurken bazıları ise #Uzaktaneğitimistemiyoruz etiketiyle tepki gösterdi. O görüşlerden bazıları şöyle:

- Uzaktan eğitim olmayacak denildi. Yurtlardan, evlerden herkes apar topar memleketine döndü. Notlarını, kitaplarını herkes orada bıraktı. Evinde interneti, bilgisayarı olmayan var. Maddi durumu olmayan var. Bunların hangisini sağlayacaksınız?

- Fırsat eşitliği olmadan yapılan uzaktan eğitim yerine fırsat eşitliğinin de sağlanabileceği yaz okulu istiyoruz. Her evde internet yok, her öğrencinin evinde internet çekmiyor.

- Derslerimizi yaz tatilinde görmeye razıyız. Lütfen şu uzaktan eğitimden vazgeçin. Herkes eşit şartlarda bu eğitimi alamıyor. Yüz yüze eğitimde bile zor anladığımız dersler var. Sayın YÖK Başkanı Saraç, slayttan eğitim, uzaktan eğitim midir?

- Madem ki bahar dönemi kalktı ilk önce fırsatlar eşitlenmeli her öğrencinin durumu aynı değil evinde interneti olmayan var ya da köyde mezrada olanın interneti çekmiyor.

- Uzaktan okumak isteseydik açıktan okurduk.

- Altyapısı olmayan bir uzaktan eğitim istemiyoruz. Dersler pdf şeklinde olacaksa hiç olmasın daha iyi.

- Yüz yüze bile zor anlaşılan derslerin bomboş şekilde uzaktan verilmesi öğrenci için tamamen bir kayıp. Ve unutmayalım ki kimse evde aynı imkanlara sahip olamaz. Okul uzayabilir, yaz okuluna dahil olabilir fakat uzaktan eğitim istemiyoruz.

- Aylarca boş kalacak evlerimize kira mı ödeyeceğiz zaten çoğumuz KYK kredimizi kiraya bağladık. Oturmadığımız evin borcunu mezun olduktan sonra aylarca ödeyeceğiz. Öğrencine sahip çıkamayacaksan üniversite açmayacaksın.