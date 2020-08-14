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    HaberlerEğitim Haberleri Üniversiteler 1 Ekim’den sonra açılabilecek
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    14.08.2020 - 07:00 |

    Üniversiteler 1 Ekim’den sonra açılabilecek

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedi.

    Üniversiteler 1 Ekim’den sonra açılabilecek

    YÖK Başkanı Saraç tarafından yapılan açıklamada kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması konularının önemli olduğu, bunun için üniversitelere karar alma süreçlerinde geniş imkân tanındığı belirtildi. Saraç, “Böylece üniversitelerin, fakülte ve program bazında farklı uygulamalar yapabilmeleri mümkün hale geldi. Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak olan uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelerimizin ilgili kurulları karar verecek. Yeni YÖK olarak Türk yükseköğretim sistemine bu vesileyle getirdiğimiz karma modelin (hibrit) hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

    Süreç, Sağlık Bakanlığı ve diğer ilgili bakanlıkların tedbir maksatlı yönlendirmeleri çerçevesinde sürdürülecek.

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