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    HaberlerEğitim Haberleri Üniversiteler ne zaman açılacak?
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    11.05.2020 - 14:05 |

    Üniversiteler ne zaman açılacak?

    Okullar ve üniversiteler uzaktan eğitim görüyorlar. Bugün Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı öncesi üniversiteleri durumu bir hayli araştırılıyor. Sıklıla sorulan soruların başında ise 'Üniversiteler ne zaman açılacak?' sorusu geliyor.

    Üniversiteler ne zaman açılacak?

    Üniversite öğrencileri yaklaşık 1 buçuk aydan beri örgün eğitim görmüyor. Haftalardır evlerinde uzaktan eğitim göreb öğrenciler bir an evvel örgün eğitime geri dönmek isterken 'Üniversiteler ne zaman açılacak?' revaçta...

    ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi sonrası YÖK'ten yapılan açıklamasında ise "Devletin ilgili kurumları tarafından 1 Haziran 2020'den itibaren 14 gün boyunca salgının kontrol altına alındığının ve kesin düşüşe geçtiğinin beyan edilmesi koşuluyla 15 Haziran'dan sonra üniversitelerimizde normale dönüşün ilk aşaması başlayacaktır." denildi.

      Vaşak görünce ne yapacağını şaşırdı, 'Gel pisi pisi' diye yanına çağırdıSivas'ta bir köy sakininin gördüğü nesli tükenmekte olan vahşi vaşağı "pisi pisi" diyerek çağırması dikkat çekti.
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