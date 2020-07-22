Üniversitelere, 845 bin 909 kontenjan

Rapora göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) örgün programlar için uzaktan öğretim dahil, okul birincisi kontenjanları hariç olmak üzere, belirlenen toplam 845 bin 909 kontenjanın dağılımı şöyle oldu:

- Devlet üniversitelerinde 282 bin 402 ön lisans, 345 bin 997 lisans, 23 bin 486 özel yetenek olmak üzere 651 bin 885 kontenjan ayrıldı.

- Vakıf üniversitelerine 76 bin 268 ön lisans, 87 bin 838 lisans, 4 bin 44 özel yetenek olmak üzere toplam 168 bin 150, KKTC ve diğer üniversitelerde 3 bin 643 ön lisans, 11 bin 211 lisans, 294 özel yetenek olmak üzere toplam 15 bin 148 kontenjan verildi.

- Devletlerinde kontenjanlar geçen yıla göre aynı düzeyde kalırken, vakıflarda kayda değer bir oranda artış oldu.

- Açıköğretim fakültelerindeki programlara ise 2020’de 151 bin 350 kontenjan verildi. 2019’da kontenjanları 172 bin 125, 2018’de 193 bin 250’ydi. YÖK’ün bu programlarda tedrici bir şekilde azaltmaya gittiği görülmekte.

- Mühendislik programlarının kontenjanı geçen yıl 77 bin 460’ken bu yıl 71 bin 244 oldu.

- Bazı sağlık programlarındaki kontenjanlar ise şu şekilde gerçekleşti: Tıp programında 16 bin 448, Diş Hekimliği’nde 7 bin 752, Eczacılık’ta 3 bin 893, Ebelik’te 4 bin 74 , Hemşirelik’te ise 16 bin 239.

- 2019 TYT puanlarını kullanabilmeyle ilgili uygulama kapsamında 12 bin 239 aday başvurdu.

- Bu yıl Eczacılık ve Diş hekimliği programlarına da başarı sırası şartı getirildi. Eczacılık için en düşük başarı sırası şartı 100 bin, Diş Hekimliği için 80 bin oldu.

- Hukuk fakültesi için geçen yıl 190 bin olan başarı sıralaması şartı bu yıl için 125 bin oldu. YÖK’ün son beş yıldır üzerinde durduğu “meslek icra sınavı” da Yargı Reformu kapsamında yasal zemine kavuştu.

- YÖK kararıyla vakıf üniversitelerinin tüm programlarına ilk yüzde 10 dilimde yerleşenler, burslu olarak okutulmaktaydı. Bu yıl oran yüzde 15’e yükseltildi ve yasal güvence altına alındı. Bu yıl, 11 bini aşkın öğrenci daha ücretsiz eğitim imkanına sahip olacak.